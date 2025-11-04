Έκρηξη σε συσκευαστήριο στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος εργάτης - Εκτοξεύτηκε πόρτα πάνω του

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη, όπου ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο τροφίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο evros24, ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο εκτός λειτουργίας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Η σιδερένια πόρτα του φούρνου εκτοξεύθηκε και χτύπησε τον 60χρονο στο στήθος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον νεκρό και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.