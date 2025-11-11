Θρήνος στην Αμφιλοχία: Βρέθηκε νεκρός 43χρονος που αγνοούταν - Τον εντόπισαν κοντά σε ποτάμι

Πέπλο θλίψης έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας εξαιτίας του θανάτου του 43χρονυ Μιχάλη Δόνου, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας και τελικά βρέθηκε νεκρός τις πρωινές ώρες της Τρίτης στο Τέροβο Ιωαννίνων, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας λίγες ώρες μετά που χάθηκαν τα ίχνη του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και τους οικείους του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του e-maistros.gr, ο 43χρονος είχε πάρει ταξί από την Αμφιλοχία με προορισμό την Άρτα, όπου νοίκιασε αυτοκίνητο και στη συνέχεια αναχώρησε προς το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά στο ποτάμι το οποίο εντόπισε κτηνοτρόφος της περιοχής ο οποίος στην κατάθεσή του δήλωσε ότι είχε δει το αυτοκίνητο από το βράδυ αλλά δεν έδωσε σημασία και σήμερα το πρωί πήγε στο σημείο και είδε τον 43χρονο νεκρό.

Ο Μιχάλης Δόνος, εργαζόμενος στον Δήμο Αμφιλοχίας, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία χαμηλών τόνων, ευγενικός, δραστήριος και αθλητικός, άνθρωπος που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα προχωρούσε σε μια τέτοια πράξη.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του στον Δήμο. Στο σημείο, βρίσκεται ιατροδικαστής όπου διερευνά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 43χρονο στην τραγική αυτή απόφαση.

Μια κοινωνία παγωμένη, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πώς χάθηκε ένας άνθρωπος που όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο.