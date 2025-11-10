Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκε νεκρή 18χρονη φοιτήτρια στο διαμέρισμά της

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου μιας 18χρονης φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα της νεαρής είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της για αρκετά εικοσιτετράωρα, καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της.

Ανησυχώντας για την τύχη της, ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί, όταν μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της, αναφέρει το e-evros.

Από τις πρώτες ενδείξεις δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα, που καταγόταν από τη Λάρισα, φέρεται να ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.