Θρήνος στον Βόλο: Φοιτητής έπεσε στο κενό από φωταγωγό - Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9) τον Βόλο, όταν ένας 20χρονος φοιτητής, μοναχογιός της οικογένειάς του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του thenewspaper.gr, ο νεαρός, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο, με τους γονείς του να καταρρέουν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

Ο θάνατος του 20χρονου σκoρπίζει ανείπωτη θλίψη στην τοπική κοινωνία, που παρακολουθεί με οδύνη ακόμη ένα νέο παιδί να χάνεται τόσο άδικα.