Όλες οι λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος στον Βόλο - Τον εντόπισαν από το GPS του κινητού του

Στο πένθος έχει βυθιστεί οικογένεια στον Βόλο μετά τον αδόκητο θάνατο ενός 20χρονου, ο οποίος έπεσε από τον φωταγωγό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο Ιάσονας βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του στην ταράτσα της πολυκατοικίας, όπου διαμένει, κάτι που συνήθιζαν να κάνουν.

Κάποια στιγμή, ένας άγνωστος, που άκουσε θόρυβο, τους φώναξε και ξεκίνησε να ανεβαίνει τα σκαλιά που οδηγούν στην ταράτσα. Οι νεαροί φοβήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν.

Όμως, ενώ οι φίλοι του Ιάσονα βγήκαν από το κτίριο, ο 20χρονος ήταν άφαντος. Του τηλεφωνούσαν για περίπου 30-40 λεπτά χωρίς να παίρνουν απάντηση. Στη συνέχεια, ένας εκ των δύο νεαρών, που μένει στην ίδια πολυκατοικία, ειδοποίησε τον πατέρα του για να ψάξουν μαζί.

Τον εντόπισαν από το στίγμα του κινητού του

Κοιτώντας στο GPS, διαπίστωσαν ότι το στίγμα του Ιάσονα βρισκόταν στον χώρο της πολυκατοικίας και ανέβηκαν πάλι στην ταράτσα όπου είδαν το πλαστικό κάλυμμα του φωταγωγού σπασμένο. Τότε κοίταξαν και αντίκρυσαν το μακάβριο θέαμα, τον 20χρονο να κείται νεκρός στη βάση του φωταγωγού. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο και ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Βόλου, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.



Έγινε φωτογράφηση του χώρου και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας. Διενεργείται προανάκριση για το συμβάν, πάντως από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Το χρονικό μίας τραγωδίας

Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα, το μοιραίο βράδυ τα τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, ενώ από φωτογραφικά ντοκουμέντα με τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες περί ακαταστασίας και φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός. Παράλληλα αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου, μοναχογιού της οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης, που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.