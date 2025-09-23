Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Ακόμη μία τραγωδία με πτώση ατόμου από μεγάλο ύψος σημειώθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, καθώς έπεσε από το μπαλκόνι δεύτερου ορόφου σε πολυκατοικία που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Ο 38χρονος -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δεύτερου ορόφου στην Καλαμαριά.



Η Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 38χρονος βρέθηκε στο κενό με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.