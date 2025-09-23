Θεσσαλονίκη: «Run For Ηealth, Run For Life» - Δρόμος υγείας από το Παπαγεωργίου

Αφιερωμένος στην πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου είναι ο 2ος Δρόμος Υγείας «Run For Ηealth, Run For Life», που διοργανώνει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η δρομική εκδήλωση, με αφετηρία και τερματισμό στο προαύλιο του νοσοκομείου, περιλαμβάνει τη διαδρομή των πέντε χιλιομέτρων και το δυναμικό βάδισμα ενός χιλιομέτρου που απευθύνεται και σε ΑΜΕΑ.

