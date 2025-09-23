Θεσσαλονίκη: Θεμελιώνεται το κτιριακό συγκρότημα «Γειτονιά Παπάφη»

Έναν νέο πολυχώρο που φιλοδοξεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αποκτά ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το κτιριακό συγκρότημα «Γειτονιά Παπάφη», το οποίο θα διαθέτει πολιτιστικούς και εκθεσιακούς χώρους, πράσινες και κοινόχρηστες υποδομές, χώρους κοινωνικής στήριξης και καινοτομίας και σύγχρονες εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων. Σύμφωνα με το δήμο Θεσσαλονίκης, η θεμελίωση του χώρου θα γίνει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

