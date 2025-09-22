Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για ηχορύπανση σε καταστήματα – 10 συλλήψεις σε 3 μέρες

Έλεγχοι για την προστασία των πολιτών από την ηχορύπανση πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα.

Από τους ελέγχους που έγιναν σε καταστήματα σε διάφορες περιοχές της πόλης, συνελήφθησαν συνολικά 10 υπεύθυνοι καταστημάτων στα οποία η ένταση της μουσικής ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο.

