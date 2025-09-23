Βόλος: Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα - Έτσι έγινε το δυστύχημα στον φωταγωγό

Στην θλίψη έχει βυθιστεί ο Βόλος μετά την είδηση θανάτου του 20χρονου Ιάσονα που έχασε άδικα τη ζωή του τη Δευτέρα (22/9) πέφτοντας στο κενό από φωταγωγό, με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση να γίνονται γνωστές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του thenewspaper.gr, το βράδυ της μοιραίας μέρα τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, ενώ από φωτογραφικά ντοκουμέντα με τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες περί ακαταστασίας και φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός. Παράλληλα αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου, μοναχογιού της οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης, που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.