Υπουργείο Παιδείας: Τέλος εποχής για 330.000 «αιώνιους» φοιτητές – Οι πρώτες διαγραφές τον Δεκέμβριο

Τον Δεκέμβριο έρχονται οι πρώτες διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Πλέον ο νόμος που ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου γίνεται πράξη. Όμως όχι ως μια εφαρμογή γραμμών, αλλά με κοινωνική ευαισθησία και με σεβασμό στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου μιλώντας στο Action24.

Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποσαφηνιστεί ποιοι από τους φοιτητές έχουν το δικαίωμα να πάρουν την παράταση του ενός έτους ή των τριών εξαμήνων. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για παράταση του χρόνου των σπουδών τους, θα συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κατάλογο από κάθε τμήμα και κάθε σχολή του κάθε πανεπιστημίου, ο οποίος θα αποσταλεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου στο υπουργείο Παιδείας.

«Αφήνουμε την αυτονομία του κάθε πανεπιστημίου, με βάση την πορεία του, δηλαδή πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα», ανέφερε ο υφυπουργός.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την κατάρτιση του καταλόγου, που οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ένσταση.

335.000 οι «αιώνιοι» φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για περίπου 335.000 «αιώνιους» φοιτητές μέχρι την περασμένη εξεταστική του Ιουνίου. Αναφερόμενος στον στόχο της διαγραφής των μη ενεργών φοιτητών, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι δεν είναι κάτι εκδικητικό, αλλά πρόκειται για εξορθολογισμό.