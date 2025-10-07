«Αιώνιοι» φοιτητές: 290.000 έχουν διαγραφεί ήδη - «Οι 35.000 είχαν εγγραφεί τη δεκαετία του 1970»

Για τους «αιώνιους» φοιτητές και τι ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις που τους αφορούν, μίλησε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.



Ειδικότερα, ενημέρωσε ότι για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, 8 και εννέα αντίστοιχα. «Οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του αριθμού των ετών θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», εξήγησε και πρόσθεσε ότι «εξαιτίας των μεταβατικών διατάξεων, τον Σεπτέμβριο για όσους έχουν εγγραφεί σε τετραετείς σχολές πριν το 2017, σε πενταετείς πριν από το 2016 και σε εξαετείς πριν από το 2015, μπαίνει αυτός ο «κόφτης»».

Ο υφυπουργός κάλεσε τους φοιτητές που βρίσκονται στο χρονικό όριο, να έρθουν σε άμεση επαφή με τις γραμματείες των σχολών τους καθώς θα λάβουν σχετικό προσωποποιημένο μήνυμα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία τον Μάιο, ο αριθμός φοιτητών που έχει περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης είναι περίπου 330.000. Από αυτούς, οι 30.000-35.000 προσπαθούν -από το 2021- να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. «Διακόσιοι ενενήντα χιλιάδες φοιτητές, δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται», σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου.



«Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα που θα βγουν τώρα, η πλειοψηφία θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της ή θα εμπίπτει στη διάταξη που προβλέπει ότι αν έχεις περάσει το 70% των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων σου, παίρνεις έναν ακόμα χρόνο φοίτησης. Οι υπόλοιποι διαγράφονται. Τα ονόματα θα έρθουν τον Δεκέμβριο στο υπουργείο και αυτομάτως θα διαγραφούν».



Οι αριθμοί αυτοί αφορούν όλα τα Πανεπιστήμια, διευκρίνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι από αυτούς τους «αιώνιους» φοιτητές, οι 35.000 είχαν εγγραφεί τη δεκαετία του 1970 και παραμένουν εγγεγραμμένοι.

Τι ισχύει για ορισμένες κοινωνικές ομάδες

Στις περιπτώσεις φοιτητών και φοιτητριών που εργάζονται ή είναι μητέρες, έχουν ανήλικα παιδιά ή κάποιο πρόβλημα υγείας, εντάσσονται στο μέγιστο διάστημα φοίτησης ή έχουν το δικαίωμα να κάνουν διακοπή μέχρι και δύο χρόνια από τις σπουδές τους.

