«Αιώνιοι» φοιτητές : Η μεγάλη εκκαθάριση των 280.000 μη ενεργών φοιτητών τελειώνει 31 Δεκεμβρίου

Τέλος χρόνου στην κυριολεξία για τους «αιώνιους» φοιτητές, καθώς μέχρι την λήξη του ημερολογιακού έτους στις 31 Δεκεμβρίου αναμένται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην ΕΡΤ, «δεν πρόκειται για τιμωρητικό μέτρο, αλλά για μια λογική εξυγίανσης των φοιτητικών καταλόγων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γραμματείες των σχολών έχουν ήδη ξεκινήσει την εκκαθάριση των μη ενεργών φοιτητών, με τα στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους. Ο κ. Παπαϊωάννου εκτίμησε ότι ο αριθμός των μη ενεργών φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 280.000 και 290.000, διευκρινίζοντας πως έχει δοθεί επιπλέον χρόνος σε όσους έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία τον Μάιο, ο αριθμός φοιτητών που έχει περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης είναι περίπου 330.000. Από αυτούς, οι 30.000-35.000 προσπαθούν -από το 2021- να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. «Διακόσιοι ενενήντα χιλιάδες φοιτητές, δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν όλα τα Πανεπιστήμια, διευκρίνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι από αυτούς τους «αιώνιους» φοιτητές, οι 35.000 είχαν εγγραφεί τη δεκαετία του 1970 και παραμένουν εγγεγραμμένοι.

Τι ισχύει για ορισμένες κοινωνικές ομάδες

Στις περιπτώσεις φοιτητών και φοιτητριών που εργάζονται ή είναι μητέρες, έχουν ανήλικα παιδιά ή κάποιο πρόβλημα υγείας, εντάσσονται στο μέγιστο διάστημα φοίτησης ή έχουν το δικαίωμα να κάνουν διακοπή μέχρι και δύο χρόνια από τις σπουδές τους.