Στους δρόμους οι φοιτητές– «Όχι» στις διαγραφές και στο αβάσταχτο κόστος σπουδών

Με έντονη κινητοποίηση απαντούν οι φοιτητές σε όλη τη χώρα στην εφαρμογή του νόμου για τις διαγραφές, η οποία τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η αφορμή ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα αντίδρασης – μαζί με το εκρηκτικό κόστος στέγασης και φοίτησης που συνεχίζει να επιβαρύνει ασφυκτικά τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.



Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών καλεί σε Πανελλαδική Ημέρα Δράσης την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με μαζικές πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλλουν την «άδικη» και «αντιφατική» εφαρμογή του νόμου για τις διαγραφές, ενώ φέρνουν στο προσκήνιο τα διαχρονικά προβλήματα στα ΑΕΙ.

«Απειλούν τους κόπους μας»

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, οι γραμματείες έχουν λάβει εντολή να προχωρήσουν σε ενημέρωση για τις επικείμενες διαγραφές φοιτητών. Χιλιάδες νέοι δίνουν «αγώνα δρόμου» για να προλάβουν την εξεταστική, σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πριν βρεθούν εκτός ιδρυμάτων.

Οι φοιτητές επισημαίνουν πως οι εστίες καλύπτουν μόλις το 6% των αναγκών, ενώ τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί κατά 60% τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πολλοί να αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Στο στόχαστρο και οι εργαζόμενοι φοιτητές

Καταγγελίες κάνουν λόγο για ενεργούς φοιτητές που κινδυνεύουν με διαγραφή, ακόμα κι αν έχουν λίγα μαθήματα ή εργάζονται για να επιβιώσουν. Το ΜΑΣ τονίζει ότι πρόκειται για μια επίθεση στην προσπάθεια και τις θυσίες ετών και καλεί την κυβέρνηση να πάρει πίσω τον νόμο.

Οι φοιτητές ζητούν:

Να μην διαγραφεί κανείς φοιτητής που παλεύει να τελειώσει τις σπουδές του

Αύξηση δωρεάν δωματίων στις εστίες

Επέκταση του στεγαστικού επιδόματος

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση, πρόσβαση στο internet

Πλαφόν στο ρεύμα

Δικαίωμα μετεγγραφής για όσους το έχουν ανάγκη

«Δεν είμαστε αριθμοί – είμαστε φοιτητές»

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι δηλώνουν:



«Είμαστε παρατημένοι, έρμαια της αγοράς. Οι “δωρεάν” σπουδές κοστίζουν ακριβά και απειλούμαστε με διαγραφή επειδή σκοντάψαμε στα εμπόδια της κυβερνητικής πολιτικής. Η εξεταστική του Σεπτέμβρη διεξάγεται στη σκιά του απαράδεκτου νόμου για τις διαγραφές».

«Υποχρηματοδότηση – υποβάθμιση – ιδιωτικοποίηση»

Η ανακοίνωση των φοιτητών καταγγέλλει ακόμη τη γενικευμένη υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «βαφτίζει πανεπιστήμια τα ιδιωτικά κολέγια» με χαλαρές εγκρίσεις και ανύπαρκτα κριτήρια ποιότητας.



«Στόχος είναι η αγορά πτυχίων και η εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αξία των πτυχίων μας δέχεται νέο χτύπημα και η δημόσια παιδεία υποβαθμίζεται συστηματικά».