Δικαίωση για τους φοιτητές – Τέλος στον άδικο αποκλεισμό από το στεγαστικό επίδομα

Μια σημαντική αλλαγή φέρνει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, η οποία υιοθετεί πλήρως τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη: δεν θα αποκλείονται πλέον από το δικαίωμα οι φοιτητές που νοικιάζουν κατοικία σε διαφορετικό Δήμο, αρκεί αυτός να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το τμήμα φοίτησής τους.

Η χρόνια αδικία

Εδώ και χρόνια, πολλοί φοιτητές έβλεπαν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται επειδή δεν διέμεναν στον ίδιο Δήμο με το Πανεπιστημιακό Τμήμα τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αίγιο που νοίκιαζαν σπίτι στην Πάτρα.

Σπουδαστές στην Πτολεμαΐδα που ζούσαν στην Κοζάνη.

Παρότι είχαν μισθώσει σπίτι σε άλλη πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους – όπως ακριβώς προέβλεπε ο νόμος – αποκλείονταν με βάση εγκύκλιο του 2018, η οποία απαιτούσε η μίσθωση να βρίσκεται στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο με την πόλη σπουδών.

Η παρέμβαση του Συνηγόρου

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επανειλημμένα επισημάνει το παράδοξο. Μέχρι το 2018 οι φοιτητές λάμβαναν κανονικά το επίδομα, αφού γίνονταν δεκτά μισθωτήρια ακόμη και εκτός πόλης φοίτησης, σε απόσταση έως 40 χιλιομέτρων.

Η αλλαγή με εγκύκλιο θεωρήθηκε αντίθετη με την έννοια της χρηστής διοίκησης και οδηγούσε σε περιορισμό νομοθετικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, εις βάρος των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών.

Η ανατροπή

Με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου, το εμπόδιο αυτό καταργείται. Οι φοιτητές που νοικιάζουν σε άλλο Δήμο, αρκεί να είναι στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το τμήμα τους, θα δικαιούνται πλέον το στεγαστικό επίδομα.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που βάζει τέλος σε μια χρόνια αδικία και δίνει ανάσα σε εκατοντάδες οικογένειες φοιτητών σε όλη τη χώρα.