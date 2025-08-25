Πόσο δημοφιλής είναι η Ελλάδα για ξένους φοιτητές - Η απάντηση εκπλήσσει

Υπάρχουν περίπου 1,8 εκατομμύρια τέτοιοι φοιτητές εγγεγραμμένοι σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο το μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Εντός του μπλοκ, το Λουξεμβούργο έχει το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών σε αυτή την κατηγορία (52,3%), ακολουθούμενο από τη Μάλτα (29,6%) και την Κύπρο (22,3%).

Η Ελλάδα (3,0%), η Κροατία (3,7%) και η Ισπανία (4,3%) ανέφεραν τα χαμηλότερα μερίδια.

Οι Ασιάτες αποτελούν την πλειονότητα των αλλοδαπών φοιτητών στη Γερμανία.

Οι περισσότεροι αλλοδαποί φοιτητές προέρχονται συνήθως από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά υπάρχουν ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.

Για παράδειγμα, οι φοιτητές από την Ασία αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ιρλανδία (45,0%), τη Φινλανδία (43,35%), τη Γερμανία (40,1%) και την Ιταλία (36%).

Η συντριπτική πλειονότητα των ασιατών φοιτητών στην ΕΕ (169.827) επέλεξε τη Γερμανία για τις σπουδές της. Ωστόσο, ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος στην Τουρκία: 213.922.

Οι Αφρικανοί η μεγαλύτερη ομάδα αλλοδαπών στη Γαλλία και την Πορτογαλία

Εν τω μεταξύ, οι Αφρικανοί φοιτητές είναι η πιο σημαντική ομάδα στη Γαλλία, σχεδόν 145.000, και στην Πορτογαλία, 24.000, αντιπροσωπεύοντας το 52% και το 42% του συνόλου των αλλοδαπών φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκεί, αντίστοιχα.

Στην Ισπανία, το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών (46,7%) προέρχεται από την Καραϊβική, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική. Στις υπόλοιπες 20 χώρες της ΕΕ, η μεγαλύτερη ομάδα αλλοδαπών φοιτητών είναι Ευρωπαίοι.

Τα υψηλότερα ποσοστά Ευρωπαίων αλλοδαπών φοιτητών βρίσκονται στη Σλοβακία (91,3%), τη Σλοβενία (89,4%) και την Κροατία (89,0%).