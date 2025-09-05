Μη κρατικά πανεπιστήμια: Μέχρι 30.000 ευρώ τα δίδακτρα - Πού θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει έως ότου ξεκινήσει και επίσημα η νέα εποχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δίπλα στα 24 δημόσια πανεπιστήμια τέσσερα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ανοίξουν τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους πρώτους φοιτητές.

Μόλις την περασμένη Παρασκευή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την λίστα των τεσσάρων σχημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το εξωτερικό που θα προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, είτε αυτόνομα ή σε σύμπραξη με κάποιο εγχώριο κολλέγιο.

Η έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της λειτουργίας και μη κρατικών ιδρυμάτων, δίπλα στα δημόσια πανεπιστήμια βάζει τέλος σε μια ιστορική διαμάχη που δίχασε την πολιτική, ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή της χώρας για δεκαετίες.

Στο χρονοντούλαπο οι ιδεολογικές μάχες

Χωρίς να είναι αναγκαία η αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έβαλε στο πλάι τις έντονες πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες που επικεντρώθηκαν γύρω από το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Tα χρόνια από το 2000 μέχρι και το 2010 ήταν φορτισμένα από μαζικές και -ενίοτε- βίαιες διαδηλώσεις κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, την ώρα που και σε υψηλό πολιτικό τα κόμματα εντός βουλής διασταύρωναν ιδεολογικά ξίφη με τη Νέα Δημοκρατία αφενός να υποστηρίζει διαχρονικά ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ενίσχυαν τον ανταγωνισμό και θα βελτίωναν την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ από την άλλη τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς εξέφραζαν φόβους για την υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και την εμπορευματοποίηση της γνώσης. Πλέον, το τοπίο αλλάζει ριζικά.

Οι συνέργειες γνωστών βρετανικών πανεπιστημίων, όπως τα Open University, University of Keele και York, με ιδιωτικά κολέγια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ελλάδας, καθώς και η αυτόνομη λειτουργία του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα, δημιουργούν ένα νέο εκπαιδευτικό οικοσύστημα.

Ποια είναι τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Σε ποιες εγκαταστάσεις θα λειτουργούν και σε ποιες πόλεις θα έχουν την έδρα τους; Ποια ακαδημαϊκά πεδία θα θεραπεύουν;

Το Flash.gr ετοίμασε έναν χρηστικό οδηγό:

University of Nicocia/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αθήνα)

Είναι το μόνο από τα τέσσερα σχήματα που δεν συνέπραξε με κάποιο εγχώριο κολέγιο, αλλά αντίθετα «κατέβηκε» αυτόνομα. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου που θα ανοίξει παράρτημα στην Αθήνα.

UNIC/Athens: Προγράμματα Σπουδών ανά Σχολή

Τα προγράμματα σπουδών θα προσφέρονται στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή και στις δύο γλώσσες.

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA, 4 Έτη)

Διοίκηση Μάρκετινγκ (Πτυχίο, 4 έτη)

Λογιστική (Πτυχίο, 4 Έτη)

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών

Ψυχολογία (BSc, 4 έτη)

Νομική Σχολή

Νομική (LLB, 4 έτη)

Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας

Φαρμακευτική (MPharm, Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος, 5 Έτη)

Ιατρική Σχολή

Doctor of Medicine (MD, 6 years)

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής

Επιστήμη Δεδομένων (Πτυχίο, 4 έτη)

Πληροφορική (Πτυχίο, 4 έτη)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα «κατέβει» νότια και πιο συγκεκριμένα δίπλα στο στο υπό κατασκευή Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό. Η περιοχή είναι στρατηγική, καθώς οι οικιστικές αναπτύξεις την καθιστούν ελκυστική και για δημιουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το UNIC/ATHENS δεν έχει δώσει -μέχρι τώρα- επίσημο τιμοκατάλογο διδάκτρων. Στην ιστοσελίδα του επισημαίνει ότι τα δίδακτρα για τους νέους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2025–2026 υπολογίζονται βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), το οποίο παρέχει μία σαφή και διαφανή μέθοδο υπολογισμού των διδάκτρων ανά εξάμηνο και ανά έτος, σύμφωνα με τον αριθμό ECTS που δηλώνονται κάθε φορά.

Τα δίδακτρα ανά πρόγραμμα για φοιτητές εντός και εκτός ΕΕ κυμαίνονται από 15.000 ευρώ για τετραετή προγράμματα και ανέρχονται έως και περίπου 30.000 ευρώ/έτος για την Ιατρική.

Αναπαράσταση των εγκαταστάσεων στο Ελληνικό, Credits: University of Nicosia

University of Keele-Μητροπολιτικό Κολλέγιο (Αθήνα)

Το δεύτερο σχήμα που θα λειτουργήσει μη κρατικό πανεπιστήμιο είναι η σύμπραξη του University of Keele με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Το παράρτημα του University of Keele θα έχει έδρα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τα μαθήματα θα γίνονται σε τρία campuses σε Αθήνα, Πειραιά και Μαρούσι, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο.

Το σχήμα University of Keele-Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπέβαλλε φάκελο στο υπουργείο Παιδείας ζητώντας να του δοθεί άδεια για την λειτουργία των εξής Σχολών και Τμημάτων:

Νομική Σχολή

Νομικής

Επιστήμη Διερευνητικής Εγκληματολογίας με Περιβαλλοντική Εγκληματολογίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) στην Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη

Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) στην Εμβιομηχανική (Αναγεννητική Ιατρική)

Τα δίδακτρα θα κυμαίνονται στον μέσο όρο του ανταγωνισμού, από 7.900-8.200 ευρώ με εξαίρεση την Ιατρική που θα είναι 25.000 ευρώ

Anatolia American University, Open University-Anatolia College (Θεσσαλονίκη)

Το τρίτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο από το εξωτερικό που θα ιδρύσει παράρτημα στην Ελλάδα σε συνεργασία με εγχώριο εκπαιδευτικό φορέα είναι το Open University. Το μη κρατικό πανεπιστήμιο με έδρα στην Αγγλία ήρθε σε συμφωνία με το Anatolia College στη Θεσσαλονίκη για την ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα.

Το μη κρατικό πανεπιστήμιο θα ονομάζεται Anatolia American University και οι εγκαταστάσεις του θα είναι στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το Ανατόλια έχει ήδη ολοκληρώσει το Campus Master Plan, το οποίο προβλέπει σε βάθος χρόνου την κατασκευή τεσσάρων νέων κτιρίων με άμεση προτεραιότητα την ολοκλήρωση του πρώτου έως το 2027.

Οι εγκαταστάσεις του Ανατόλια/Anatolia College

Στον φάκελο που υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας υπήρξε αίτημα για την ίδρυση των εξής Σχολών:

Η χορήγηση της άδειας λειτουργίας θα επιτρέψει στον νέο εκπαιδευτικό φορέα, Anatolia American University, να προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα από την Ελληνική Πολιτεία αγγλόφωνα προγράμματα στις παρακάτω σχολές:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business Administration), με προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Entrepreneurial Management, το International Business & Finance, το Marketing, τη Φιλοξενία & Τουρισμό.

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (School of Humanities & Social Sciences), με προγράμματα σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα, την Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις και την Ψυχολογία.

Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών (School of Science & Technology), με προγράμματα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, την Πληροφορική και τη Βιολογία.

Άποψη από τις εγκαταστάσεις του Ανατόλια/Anatolia College

Τα δίδακτρα

Και στην περίπτωση του Anatolia American University τα δίδακτρα θα κυμαίνονται στα 9.500 ευρώ ανά έτος. Σύμφωνα με πηγές του Anatolia που μίλησαν στο flash.gr νέοι και νέες, από την περιφέρεια, που θα επιλέξουν τη Θεσσαλονίκη θα έχουν μειωμένα δίδακτρα κατά 30%. Παράλληλα μέσω του προγράμματος Υποτροφιών θα προσφερθούν υποτροφίες με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και οικονομικά κριτήρια.

The University of York-City College (Θεσσαλονίκη)

Το τρίτο από τα σχήματα και τέταρτο αθροιστικά στην λίστα των συνεργειών για την ίδρυση παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων είναι το University of York μαζί με το City College. Έδρα του παραρτήματος θα είναι η Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σχήματος, στην αρχική του φάση, το York θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις Σχολές και συγκεκριμένα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business - Επιχειρησιακές σπουδές), Σχολή Επιστημών (Science - Τμήματα Πληροφορικής και Ψυχολογίας) και Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Law & Humanities - Τμήματα Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών), ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής του επέκτασης στην Αθήνα θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Πληροφορική.

Οι εγκαταστάσεις του York/City College στην Θεσσαλονίκη/Credits: City College

Στη Θεσσαλονίκη, θα λειτουργήσει σε δύο κτίρια στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό campus στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έκτασης 14.000 τ.μ. με αμφιθέατρο, εργαστήρια, συνεδριακό κέντρο, και αθλητικές εγκαταστάσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Μάλιστα η συνέργεια York και City College θα έχει παρουσία και στην Αθήνα, όπου θα δημιουργηθεί κόμβος για σπουδές στην Πληροφορική.

Τα δίδακτρα

Και στην περίπτωση του University of York-City College τα δίδακτρα, όπως επισημαίνουν πηγές του ιδρύματος στον Flash είναι άκρως ανταγωνιστικά και κυμαίνονται στα 6.900 ευρώ/έτος.