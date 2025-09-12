ΕΕ: Σε ποια χώρα βρίσκονται οι πιο μορφωμένοι νέοι - Η θέση «έκπληξη» της Ελλάδας

Ποια είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περισσότερους νέους που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, με την Ιρλανδία να κατακτά την κορυφή και την Ιταλία να βρίσκεται στον «πάτο» της κατάταξης.

Στην Ιρλανδία δύο στους τρεις ανθρώπους ηλικίας 25 έως 34 ετών κατείχαν ένα πτυχίο πανεπιστημίου, όπως bachelor, master ή διδακτορικό, το 2024. Έπονται το Λουξεμβούργο με 65% και η Λιθουανία με 58%.

Αντίθετα, η Τσεχία κατέγραψε το μικρότερο ποσοστό νέων ενηλίκων με πτυχίο, με 33%, ακολουθούμενη από την Ουγγαρία και την Ιταλία, και οι δύο με 32%.

Η Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο με ποσοστό 45%.

Πηγή: Euronews

Τα παραπάνω στοιχεία έδειξε η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ «Η εκπαίδευση με μια ματιά».

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων παραμένει στενά συνδεδεμένο με αυτό των γονιών τους.

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο σε σύγκριση με τα παιδιά που προέρχονται από πιο ευνοϊκά περιβάλλοντα.

Το χάσμα μεταξύ του ποσοστού των νέων ενηλίκων των οποίων οι γονείς έχουν πτυχίο πανεπιστημίου (70 %) και εκείνων των οποίων οι γονείς δεν έχουν (49 %) είναι το χαμηλότερο στη Δανία.

Αντίθετα, το χάσμα αυτό είναι το μεγαλύτερο στην Πολωνία (79 % μεταξύ των νέων ενηλίκων των οποίων οι γονείς έχουν πτυχίο και 11 % μεταξύ εκείνων των οποίων οι γονείς δεν έχουν).

Τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης συνδέονται στενά με αυξημένα ποσοστά απασχόλησης, υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερη υγεία.