ΕΕ: Μεγάλες ανισότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά περιφέρεια- Οι «πρωταθλητές» και οι «ουραγοί»

Από κοινού με την παροχή υγειονομική περίθαλψης, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση συχνά θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που μπορούν να γίνουν. Κι αυτό γιατί η εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να προωθήσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Ο στόχος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι έως το 2030, τουλάχιστον το 45% των νέων της ΕΕ ηλικίας 25 μέχρι 34 ετών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τη Eurostat. Το 2024, το 44,2 % αυτής της ηλικιακής ομάδας είχε ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ταξινόμηση στις περιφέρειες της ΕΕ

Από τις 242 περιφέρειες που ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της ταξινόμησης των εδαφικών μονάδων για στατιστικούς σκοπούς (NUTS 2) και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 84 περιφέρειες είχαν ήδη επιτύχει ή ξεπεράσει τον στόχο της ΕΕ.

Στην κορυφή της κατανομής που δημοσίευσε η Eurostat, 25 περιφέρειες ανέφεραν ότι τουλάχιστον το 57,5 % των ατόμων ηλικίας 25 έως 34 ετών είχε ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ομάδα αυτή περιλάμβανε αρκετές περιφέρειες και οικονομικά κέντρα που χαρακτηρίζονται από πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας και εστιάζουν στην έρευνα και την καινοτομία.

Συγκεκριμένα, περιλάμβανε:

Τις πρωτεύουσες του Βελγίου, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας , των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας

Έξι επιπλέον περιφέρειες της Ισπανίας, συγκεντρωμένες στο βόρειο τμήμα (με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στις προηγμένες βιομηχανίες μεταποίησης και στην αυτοκινητοβιομηχανία)

Τις δύο υπόλοιπες περιφέρειες της Ιρλανδίας (φαρμακευτικά προϊόντα, βιοεπιστήμες και ηλεκτρονικά)

Την Ουτρέχτη και το Γκρόνινγκεν στις Κάτω Χώρες (βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και πράσινες τεχνολογίες)

την επαρχία Brabant Wallon στο Βέλγιο (βιομηχανίες έντασης γνώσης)

τη Midi-Pyrénées στη Γαλλία (αεροδιαστημική)

Την Κύπρο και το Λουξεμβούργο

Πηγή: Eurostat

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, 24 περιφέρειες κατέγραψαν ποσοστό κάτω του 26,5% ατόμων ηλικίας 25 έως 34 ετών που είχαν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περιφέρειες αυτές ήταν κυρίως αγροτικές ή γεωγραφικά απομακρυσμένες/απομονωμένες, συχνά με σχετικά μεγάλους γεωργικούς τομείς και περιορισμένες ευκαιρίες για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Σε πολλές από αυτές τις περιφέρειες, η επαγγελματική εκπαίδευση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, με τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας μέσω μαθητείας ή προγραμμάτων κατάρτισης, και όχι μέσω τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτές οι 24 περιφέρειες συγκεντρώνονταν κυρίως στις ανατολικές και νότιες χώρες της ΕΕ και περιλάμβαναν:

7 από τις 8 περιφέρειες της Ρουμανίας, με εξαίρεση την Bucureşti-Ilfov (την περιφέρεια της πρωτεύουσας)

6 από τις 8 περιφέρειες της Ουγγαρίας, με εξαίρεση τη Βουδαπέστη (την περιφέρεια της πρωτεύουσας) και την περιβάλλουσα περιοχή της Πέστης

4 περιφέρειες της Ιταλίας – συμπεριλαμβανομένων των νησιών Σικελία και Σαρδηνία

2 περιφέρειες από την Τσεχία – Severozápad και Střední Čechy

2 περιφέρειες από τη Γαλλία – συμπεριλαμβανομένης της νησιωτικής περιφέρειας της Κορσικής και της εξωτερίκιας περιφέρειας της Γουιάνας

3 άλλες περιφέρειες από όλη την ΕΕ – Στερεά Ελλάδα στην Ελλάδα, Panonska Hrvatska στην Κροατία, η νησιωτική περιφέρεια της Região Autónoma dos Açores στην Πορτογαλία

Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2024, περισσότερο από το 90% των ατόμων ηλικίας 20 έως 24 ετών είχαν τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις περιφέρειες της Ιρλανδίας και της Κροατίας. Αντίθετα, η γερμανική περιφέρεια του Lüneburg κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, με 59,2 %.