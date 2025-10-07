Eurostat: Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο απ’ όλους στην Ευρώπη - Το 8ωρο έγινε... 10ωρο

Το οκτάωρο μοιάζει πια με… πολυτέλεια για χιλιάδες εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα – συνυπολογίζοντας κύρια και δεύτερη εργασία.

Και ποιος έχει την αρνητική πρωτιά; Η Ελλάδα, φυσικά.

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο απ’ όλους

Η χώρα μας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό υπερεργασίας στην Ευρώπη, με 20,9% των εργαζομένων να περνούν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα στη δουλειά.

Ακολουθούν η Κύπρος (16,6%) και η Μάλτα (14,6%), ενώ στην άλλη πλευρά του φάσματος βρίσκονται η Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%).

Το «κλασικό» 40ωρο παραμένει για τους περισσότερους

Παρά τη σταδιακή άνοδο της υπερεργασίας, η πλειονότητα των εργαζομένων στην ΕΕ εξακολουθεί να δουλεύει μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το 72,3% των απασχολούμενων εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, με τη Βουλγαρία (92,8%), τη Ρουμανία (90,6%) και τη Λετονία (86,9%) να κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά.

In Q2 2025, 10.8% of EU employed people worked more than 45 hours per week in their main and second job combined.🕑💼



Highest in:

🇬🇷 Greece (20.9%)

🇨🇾 Cyprus (16.6%)

🇲🇹 Malta (14.6%)



Lowest in:

🇧🇬 Bulgaria (2.5%)

🇱🇻 Latvia (4.1%)

🇷🇴 Romania (5.9%)



👉 https://t.co/UpgLjYROGT pic.twitter.com/0vsKqoDHl4 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 7, 2025

Οι «part-timers» του Βορρά

Αντίθετα, το 16,9% των εργαζομένων στην ΕΕ δουλεύουν έως 19 ώρες την εβδομάδα.

Η Ολλανδία (26,8%), η Δανία (25,5%) και η Αυστρία (25,3%) πρωτοστατούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης.

Στον πάτο της λίστας – και πάλι – βρίσκονται η Ρουμανία (3,5%), η Βουλγαρία (4,6%) και η Ελλάδα (6,1%), όπου το part-time παραμένει… άγνωστη λέξη.