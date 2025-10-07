Eurostat: Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο απ’ όλους στην Ευρώπη - Το 8ωρο έγινε... 10ωρο
Πάνω από 1 στους 5 εργαζόμενους δουλεύει περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα
Το οκτάωρο μοιάζει πια με… πολυτέλεια για χιλιάδες εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα – συνυπολογίζοντας κύρια και δεύτερη εργασία.
Και ποιος έχει την αρνητική πρωτιά; Η Ελλάδα, φυσικά.
Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο απ’ όλους
Η χώρα μας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό υπερεργασίας στην Ευρώπη, με 20,9% των εργαζομένων να περνούν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα στη δουλειά.
Ακολουθούν η Κύπρος (16,6%) και η Μάλτα (14,6%), ενώ στην άλλη πλευρά του φάσματος βρίσκονται η Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%).
Το «κλασικό» 40ωρο παραμένει για τους περισσότερους
Παρά τη σταδιακή άνοδο της υπερεργασίας, η πλειονότητα των εργαζομένων στην ΕΕ εξακολουθεί να δουλεύει μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα.
Συγκεκριμένα, το 72,3% των απασχολούμενων εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, με τη Βουλγαρία (92,8%), τη Ρουμανία (90,6%) και τη Λετονία (86,9%) να κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά.
Οι «part-timers» του Βορρά
Αντίθετα, το 16,9% των εργαζομένων στην ΕΕ δουλεύουν έως 19 ώρες την εβδομάδα.
Η Ολλανδία (26,8%), η Δανία (25,5%) και η Αυστρία (25,3%) πρωτοστατούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης.
Στον πάτο της λίστας – και πάλι – βρίσκονται η Ρουμανία (3,5%), η Βουλγαρία (4,6%) και η Ελλάδα (6,1%), όπου το part-time παραμένει… άγνωστη λέξη.