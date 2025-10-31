Οικονομία Πληθωρισμός Ακρίβεια Eurostat Σούπερ Μάρκετ

Στο 1,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο – Στο 2,1% η ευρωζώνη

Σύμφωνα με τη Eurostat τα υπηρεσίες παραμένουν ο βασικός «κινητήριος μοχλός» του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ με 3,4%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Χριστιάννα Κούσιου

Νέα αποκλιμάκωση καταγράφει ο Πληθωρισμός  στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Οκτώβριο έναντι 1,8% τον Σεπτέμβριο. Στην ευρωζώνη, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 2,1% από 2,2% τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο ρυθμό ανόδου των τιμών από τον Ιούλιο του 2021, όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε περιοριστεί στο 1,4%.

EUROSTAT

Πού οφείλεται η επιβράδυνση

Σύμφωνα με τη Eurostat τα υπηρεσίες παραμένουν ο βασικός «κινητήριος μοχλός» του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ με 3,4%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (2,5% από 3%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6% από 0,8%) και η ενέργεια, που παραμένει σε αρνητικό έδαφος (-1%).

Υποχώρηση στη Γερμανία

Η Γερμανία κατέγραψε νέα επιβράδυνση του πληθωρισμού κοντά στο 2%, επιβεβαιώνοντας ότι οι τιμές επιστρέφουν σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, από 2,4% τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω των τροφίμων και της ενέργειας.
Το ποσοστό αυτό ήταν οριακά υψηλότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων του Bloomberg (2,2%).

Πτώση στη Γαλλία

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 0,9% τον Οκτώβριο, από 1,1% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ.
Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους ενέργειας και στη χαμηλότερη άνοδο των τιμών στα τρόφιμα.

Άνοδος στην Ισπανία

Αντίθετα, στην Ισπανία, ο πληθωρισμός σημείωσε άνοδο στο 3,1%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία (INE).
Η αύξηση προήλθε από τις ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ οι χαμηλότερες τιμές της βενζίνης συγκράτησαν εν μέρει την άνοδο.

Η στάση της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  διατήρησε αμετάβλητο στο 2% το βασικό επιτόκιο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας τη στάση αναμονής της.
Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κάτω από τον στόχο της για περισσότερο από έναν χρόνο, οι αξιωματούχοι θεωρούν πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και δεν υπάρχει λόγος για νέα μείωση επιτοκίων.

Να σημειωθεί πως το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις αναλυτών και επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς κραδασμούς.

