Ακρίβεια: Η Ελλάδα καλύτερα από την ΕΕ – Τι σημαίνει για το νοικοκυριό

Η Ελλάδα καταγράφει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον Σεπτέμβριο 2025.

Ο δείκτης τιμών στα τρόφιμα στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 1,4%, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ανήλθε στο 3,5% και των χωρών του ΟΟΣΑ στο 5%. Με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση στην ΕΕ και στην 4η χαμηλότερη θέση ανάμεσα στις 38 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

Σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν τη θετική αυτή εικόνα. Η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες, ενώ για τρεις συνεχόμενους μήνες του περασμένου χειμώνα (Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2025) ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός — κάτι που είχε να καταγραφεί από το 2021.

Το φαινόμενο της ακρίβειας δεν έχει τελειώσει

Παρά τη βελτίωση, η ακρίβεια παραμένει διεθνές και πολυπαραγοντικό φαινόμενο.

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί, όπως οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την παραγωγή βοδινού κρέατος, αυξάνουν το κόστος σε όλη την αλυσίδα.

Και η ακρίβεια δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα: ενέργεια, στέγη και μεταφορές συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Η συμβολή των τροφίμων στον συνολικό πληθωρισμό

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του ΟΟΣΑ (Σεπτέμβριος 2025 έναντι Σεπτεμβρίου 2024), ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 1,9%, με τη συνεισφορά των τροφίμων να περιορίζεται στο 0,3% — ένδειξη ότι οι τιμές παραμένουν υπό έλεγχο.

Νέα Αρχή για την προστασία του καταναλωτή

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων, το υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργεί τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ.

Με 300 νέους ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η νέα Αρχή φιλοδοξεί να ενοποιήσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διασφαλίζοντας διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Μικρές αυξήσεις, μεγάλο βάρος για τα νοικοκυριά

Ακόμη κι αν οι δείκτες δείχνουν θετικοί, κάθε αύξηση τιμής παραμένει επιπλέον επιβάρυνση για τα νοικοκυριά.

Η άνοδος του κόστους ζωής έχει κάνει την καθημερινότητα πιο δύσκολη για τις οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, παρά τα θετικά στοιχεία στους αριθμούς.

Οι έλεγχοι φέρνουν αποτέλεσμα

Μεταρρυθμίσεις, ενημέρωση πολιτών, εντατικοί έλεγχοι, πρόστιμα και συμφωνίες συγκράτησης τιμών φαίνεται πως αποδίδουν.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης παραμένει υπό έλεγχο, επιτρέποντας στην Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της ΕΕ για τη χαμηλότερη άνοδο τιμών.

