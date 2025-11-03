Σούπερ μάρκετ: Τέλος στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» – Σε ποια προϊόντα έρχονται «διπλές τιμές»

Ο Νοέμβριος μπήκε με νέα δεδομένα στα Σούπερ Μάρκετ Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» αποτελεί πλέον παρελθόν, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται δύο κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς: οι μειώσεις 8% σε πάνω από 2.000 προϊόντα και η θέσπιση «διπλής τιμής» στα νωπά τρόφιμα.

Πριν λίγες ημέρες, το υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε ένα νέο εργαλείο για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Με το μέτρο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν την τιμή παραγωγού δίπλα στην τελική τιμή πώλησης σε προϊόντα όπως λαχανικά, κρέας και αυγά. Είτε η αγορά γίνεται από σούπερ μάρκετ, είτε από μανάβικο ή κρεοπωλείο, η διαφορά θα είναι πλέον ξεκάθαρη.

Στόχος του υπουργείου είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστούν οι υπερβολικές ανατιμήσεις. Όπως εξηγούν πηγές της αγοράς, το μέτρο θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις να επαναξιολογήσουν τα περιθώρια κέρδους τους, καθώς η διαδρομή της τιμής – από το χωράφι έως το ράφι, θα είναι πλέον ορατή για όλους.

Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι στόχος είναι «η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού».

Η δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα διαρκέσει έως τις 11 Νοεμβρίου.

Σε ποια προϊόντα μειώνεται η τιμή

Μέχρι το τέλος του 2025, το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ προχωρούν σε μειώσεις 8% σε συνολικά 2.180 προϊόντα– από τρόφιμα έως είδη καθαριότητας.

Κατεψυγμένα τρόφιμα: μειώσεις έως 20% σε 46 κωδικούς

Τυριά: μείωση έως 23% σε 10 κωδικούς

Αναψυκτικά: μείωση έως 18%

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ένας μέσος καταναλωτής που ξοδεύει 329 ευρώ το μήνα μπορεί να κερδίσει έως 26 ευρώ, ενώ μια τετραμελής οικογένεια με προϋπολογισμό 700 ευρώ θα δει το κόστος να μειώνεται κατά περίπου 56 ευρώ το μήνα.

Τέλος εποχής για το «Καλάθι του Νοικοκυριού»

Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής, το «Καλάθι του νοικοκυριού » αποσύρεται οριστικά από 1η Νοεμβρίου. Το μέτρο που καθιερώθηκε το 2022 ως «ασπίδα» απέναντι στις ανατιμήσεις, δίνει τη θέση του σε πιο στοχευμένες δράσεις και μηχανισμούς διαφάνειας.

Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διατήρησης των εποχικών «καλαθιών» – όπως το εορταστικό ή το σχολικό – καθώς συμβάλλουν στη σταθερότητα της αγοράς σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης.

Η αγορά μπαίνει σε νέα φάση ισορροπίας, με το βλέμμα στραμμένο στην πραγματική μείωση των τιμών και στη διαφάνεια που ζητούν οι πολίτες. Ο Νοέμβριος σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα σούπερ μάρκετ, με μικρότερα περιθώρια κέρδους, αλλά και μεγαλύτερη πίεση για δίκαιες τιμές.