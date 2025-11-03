Μόνο στην Ελλάδα το λέμε αλλιώς – Το φρούτο που είναι το ίδιο σε όλες τις γλώσσες

Υπάρχουν αρκετές λέξεις που μοιάζουν σε διάφορες γλώσσες. Όμως υπάρχει ένα φρούτο, του οποίου η ελληνική ονομασία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με πολλές άλλες γλώσσες.

Πρόκειται για το ακτινίδιο ή όπως είναι γνωστό με τη διεθνή του ονομασία κίουι. Όλες οι χώρες το λένε κίουι και το γράφουν με παρόμοιο τρόπο.

🥝 The word “kiwi” in different languages:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 kiwi

🇦🇱 kivi

🇧🇾 ківi

🇧🇦 kivi

🇧🇬 киви

🇭🇷 kivi

🇨🇿 kiwi

🇩🇰 kiwi

🇳🇱 kiwi

🇪🇪 kiivi

🇫🇮 kiivi

🇫🇷 kiwi

🇩🇪 Kiwi

🇬🇷 ακτινίδια

🇭🇺 kiwi

🇮🇸 kíví

🇮🇹 Kiwi

🇱🇻 kivi

🇱🇹 kivi

🇱🇺 Kiwi

🇲🇰 киви

🇳🇴 kiwi

🇵🇱 kiwi

🇵🇹 kiwi

🇷🇴 kiwi

🇷🇺 киви

🇷🇸 киви

🇸🇰 kiwi

Γιατί το λέμε ακτινίδιο

Η λέξη ακτινίδιο περιέχει την αρχαία ελληνική λέξη «ακτίς» (ακτίνα) και πιθανώς ονομάστηκε έτσι από την ακτινωτή διάταξη του στίγματος. Επιπλέον, το γνωστό σε όλους μας φρούτο ανήκει στην οικογένεια Actinidiaceae, κάτι που θυμίζει την ελληνική ονομασία.

Πώς προέκυψε η ονομασία «κίουι»

Η ονομασία του όμως κίουι (Kiwi) προέρχεται από το ομώνυμο πτηνό, το οποίο είναι εθνικό σύμβολο της Νέας Ζηλανδίας, όπου ζει αποκλειστικά. Την ονομασία αυτή την πήρε το ακτινίδιο από τον φυτοκόμο Χέιγουορντ Ράιτ (1873-1959), ο οποίος πειραματίστηκε με τα φυτά και κατόρθωσε να δημιουργήσει την ποικιλία που είναι γνωστή σήμερα.

Η Κίνα θεωρείται επικρατέστερη πατρίδα του ακτινιδίου, από τα αρχαία χρόνια. Το συναντάμε και σε περιοχές της Σιβηρίας, της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Μαλαισίας. Το γνωστότερο είδος που καλλιεργείται στην Ελλάδα ονομάζεται ακτινίδιον το σινικό (Actinidia chinensis). Το φυτό ήταν αυτοφυές στην Κίνα και ταξίδεψε μετά το 19ο αιώνα στη Βρετανία και το 1906 στη Νέα Ζηλανδία.