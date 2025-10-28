Το ελληνικό φρούτο με τα περισσότερα φυτοφάρμακα σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ - Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Σεπτέμβριο του 2025, σχετικά με τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων (97%) είναι ασφαλής, ωστόσο ένα 3% των δειγμάτων παρουσίασε υπερβάσεις στα επιτρεπόμενα όρια.

Οι αριθμοί πίσω από τους ελέγχους

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, 313 δείγματα εξετάστηκαν συνολικά:

62 από συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

251 από την εσωτερική αγορά (σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, αποθήκες παραγωγών, χονδρική και σημεία μεταποίησης)

Από αυτά, το 58% προήλθε από ελληνικά προϊόντα και το 42% από εισαγωγές.

Το 97% κρίθηκε συμμορφούμενο με τα όρια ασφαλείας, ενώ το 3% χαρακτηρίστηκε μη συμμορφούμενο, με ευρήματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες φρούτων.

Τα προϊόντα που «χτύπησαν συναγερμό»

Οι υπερβάσεις εντοπίστηκαν κυρίως σε σταφύλια, λάιμ, πιπεριές και μάνγκο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ελληνικά σταφύλια, καθώς σε τέσσερα δείγματα επιτραπέζιων σταφυλιών στα 22 (ποσοστό 18%) εντοπίστηκε υπέρβαση της δραστικής ουσίας acetamiprid, ενώ σε ένα ακόμη δείγμα οινοποιήσιμων σταφυλιών ανιχνεύθηκε η μη εγκεκριμένη ουσία quinoxyfen, που έχει απαγορευτεί από το 2020.

Τα δείγματα αυτά προήλθαν από λαϊκές αγορές, σούπερ μάρκετ, μανάβικα και αποθήκες παραγωγών, ενώ ένα εξ αυτών αποτέλεσε επανέλεγχο λόγω προηγούμενης μη συμμόρφωσης.

Τα «ύποπτα» εισαγόμενα φρούτα

Στους ίδιους ελέγχους, ένα δείγμα μάνγκο από την Αίγυπτο βρέθηκε με υπερβάσεις της δραστικής ουσίας dimethoate και απορρίφθηκε στα σύνορα.

Επίσης, ένα δείγμα λάιμ από τη Βραζιλία που ελέγχθηκε σε κατάστημα χονδρικής εμφάνισε υπέρβαση της ουσίας flutriafol.

Ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού RASFF

Η Ελλάδα προχώρησε σε τρεις κοινοποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) για τα επικίνδυνα ευρήματα:

Μάνγκο από Αίγυπτο

Λάιμ από Βραζιλία

Τομάτες από Τουρκία

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις απορρίφθηκε η είσοδος των φορτίων, ενώ στη δεύτερη οι τομάτες αποσύρθηκαν από την αγορά.

Το υπουργείο τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και ότι «η προστασία του καταναλωτή και της αγροτικής παραγωγής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα τρόφιμα που περιέχουν δραστικές ουσίες χωρίς εγκεκριμένους τοξικολογικούς δείκτες θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.