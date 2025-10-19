Νέοι κανόνες για τα αυγά – Τι αλλάζει σε σήμανση, ταξινόμηση και πώληση στα σούπερ μάρκετ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε εκτεταμένη επικαιροποίηση των προτύπων εμπορίας των αυγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες που αφορούν τη σήμανση, την ταξινόμηση και την ιχνηλασιμότητα. Η νέα νομοθεσία στοχεύει σε περισσότερη διαφάνεια για τον καταναλωτή, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων.

Ιχνηλασιμότητα από τη φωλιά – Τέλος στην ψευδή σήμανση

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ εξέδωσε επικαιροποιημένη εγκύκλιο για τον επίσημο έλεγχο στον τομέα των αυγών, ευθυγραμμίζοντας την ελληνική αγορά με τη νέα ενωσιακή δέσμη κανόνων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη σήμανση κάθε αυγού με τον κωδικό παραγωγού απευθείας στη φάρμα. Η Ε.Ε. επιδιώκει να εξαλείψει περιπτώσεις παραπλανητικής ή λανθασμένης αναγραφής προέλευσης, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα από τη μονάδα παραγωγής μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ.

Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμοστεί από 8 Νοεμβρίου 2024, ενώ κάθε χώρα μπορεί να προβλέψει περιορισμένες εξαιρέσεις με εθνική νομοθεσία.

Τα αυγά θα ταξινομούνται και θα συσκευάζονται εντός 10 ημερών

Τα αυγά κατηγορίας Α, όσα προορίζονται για λιανική πώληση, πρέπει πλέον να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται μέσα σε 10 ημέρες από την ωοτοκία. Όσα δεν πληρούν αυτή την προθεσμία ή δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κατατάσσονται αυτόματα στην κατηγορία Β και προορίζονται για τη βιομηχανία τροφίμων ή τον μη διατροφικό τομέα.

Οι κατηγορίες των αυγών

Κατηγορία Α: Αυγά που φτάνουν στον καταναλωτή. Εάν ταξινομηθούν και συσκευαστούν εντός 4 ημερών, χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά φρέσκα».

Κατηγορία Β: Αυγά που δεν πληρούν τα ποιοτικά ή χρονικά κριτήρια της κατηγορίας Α – διατίθενται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση.

Βιομηχανικά αυγά: Δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και φέρουν ειδική κόκκινη ετικέτα.

Πώς θα αναγνωρίζουμε τα αυγά στα ράφια

Κάθε αυγό θα φέρει μοναδικό κωδικό παραγωγού στο κέλυφος, ο οποίος δηλώνει:

Τη μέθοδο εκτροφής (0: βιολογικά, 1: ελευθέρας βοσκής, 2: δαπέδου, 3: κλωβοστοιχίας)

Τη χώρα προέλευσης (π.χ. EL για Ελλάδα)

Την περιφερειακή ενότητα και τον αριθμό μονάδας

Παράδειγμα:

1EL57003 σημαίνει «αυγά ελευθέρας βοσκής, ελληνικής παραγωγής, από το Κιλκίς».

Οι συσκευασίες αυγών θα φέρουν επιπλέον την κατηγορία ποιότητας και βάρους (XL, L, M, S), την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες από την ωοτοκία) και οδηγίες συντήρησης.

Αυγά χωρίς ψύξη – Τι ισχύει πλέον

Τα αυγά δεν πρέπει να πλένονται ούτε να ψύχονται κάτω από +5°C πριν από τη διάθεσή τους στον καταναλωτή. Η φύλαξη σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και η μεταφορά σε θερμότερο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας και ανάπτυξη βακτηρίων.

Η ψύξη επιτρέπεται μόνο προσωρινά, έως 24 ώρες κατά τη μεταφορά ή 72 ώρες στα σημεία λιανικής.

Μικροί παραγωγοί: Εξαίρεση για έως 50 όρνιθες

Οι μικρές εκτροφές έως 50 ωοπαραγωγές όρνιθες απαλλάσσονται από την υποχρέωση σήμανσης στο κέλυφος. Μπορούν να πωλούν αυγά μόνο στις τοπικές λαϊκές αγορές, εφόσον αναγράφονται στο σημείο πώλησης το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού.

Στόχος: Συνειδητοποιημένες επιλογές και μηδενική σπατάλη

Η Ε.Ε. επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι ακριβώς αγοράζει – από τον τρόπο εκτροφής μέχρι την προέλευση. Παράλληλα, η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Η αλλαγή στους κανονισμούς για τα αυγά μπορεί να μοιάζει τεχνική, ωστόσο αλλάζει τον τρόπο που φτάνει το πιο βασικό τρόφιμο του πρωινού μας στο τραπέζι. Πιο αυστηρός έλεγχος, λιγότερη παραπληροφόρηση – και, τελικά, περισσότερη εμπιστοσύνη στο τι τρώμε.