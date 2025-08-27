Δηλητήριο στο πιάτο μας: Τα ελληνικά αυγά ξεχειλίζουν από τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα- Έρευνα σοκ

Οι «αιώνιες χημικές ουσίες» PFAS, γνωστές και ως «για πάντα χημικά», δεν διασπώνται ποτέ και συσσωρεύονται στο έδαφος, τα νερά και τελικά στην τροφική αλυσίδα. Νέα έρευνα φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία για τα ελληνικά αυγά, αποκαλύπτοντας υψηλές συγκεντρώσεις PFAS αλλά και υπολείμματα φυτοφαρμάκων και φαρμάκων.

Τοξικές ουσίες στο πιάτο μας

Οι επιστήμονες εδώ και χρόνια προειδοποιούν: οι PFAS συνδέονται με βλάβες στο ανοσοποιητικό, στο ήπαρ, καρκίνο και καθυστερημένη ανάπτυξη στα παιδιά. Πρόσφατες μελέτες σε Γαλλία, Γερμανία και Δανία έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό των αυγών είναι μολυσμένο με PFAS. Το ερώτημα ήταν τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Η ελληνική μελέτη

Η απάντηση ήρθε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ -Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών . Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Science of The Total Environment, εξετάστηκαν 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Το σοκαριστικό αποτέλεσμα:

Όλα τα δείγματα περιείχαν PFAS.

Πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα ευρωπαϊκά όρια.

Στην Ηλεία, όλα τα δείγματα υπερέβησαν τις οδηγίες υγείας της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Υπέρβαση ορίων

Οι μέσες συγκεντρώσεις για PFOS, PFHxS και PFBA ήταν εξαιρετικά υψηλές, με κάποιες τιμές να φτάνουν έως και 5,30 μg/kg. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι έφηβοι και ηλικιωμένοι στην Ελλάδα υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης που θέτει η EFSA, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Και φυτοφάρμακα και φάρμακα

Η μελέτη δεν σταματά εδώ. Για πρώτη φορά βρέθηκαν σε ελληνικά αυγά και φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα. Μεταξύ αυτών το γνωστό εντομοαπωθητικό DEET εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το πιο συχνά ανιχνεύσιμο φάρμακο.

Η επόμενη μέρα

Αν και τα βαρέα μέταλλα βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οι ερευνητές καταλήγουν ξεκάθαρα: υπάρχει απειλή για τη δημόσια υγεία από την παρουσία PFAS στα ελληνικά αυγά. Η έρευνα ζητά περαιτέρω διερεύνηση για να εντοπιστούν οι πηγές της μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα προστασίας.