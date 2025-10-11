Οι Έλληνες αγοράζουν περισσότερα αυγά από ποτέ – Ποια προτιμούν στα σούπερ μάρκετ

Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στην αγορά αυγών το 2025, με τις πωλήσεις να «σπάνε τα κοντέρ» τόσο σε αξία όσο και σε όγκο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Circana για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,3% σε αξία, αγγίζοντας τα 87,51 εκατ. ευρώ, ενώ η κατανάλωση σημείωσε άνοδο 11,5%, με πάνω από 32 εκατ. συσκευασίες να περνούν στα καλάθια των καταναλωτών.



Η εικόνα αυτή συνεχίζει τη δυναμική του 2024, όταν οι πωλήσεις είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά κατά 8,2% σε αξία και 8,1% σε όγκο σε σχέση με το 2023. Παρά τις ανατιμήσεις και το αυξημένο κόστος ζωής, τα αυγά παραμένουν σταθερή αξία: ένα προϊόν θρεπτικό, οικονομικό και απαραίτητο για το ελληνικό τραπέζι.

Ιδιωτική ετικέτα: η «έκπληξη» της χρονιάς

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται από την ιδιωτική ετικέτα, που ενισχύει θεαματικά τη θέση της στην αγορά. Οι πωλήσεις αυγών ιδιωτικής ετικέτας στο οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν στα 25,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 18,8% σε σχέση με πέρυσι.



Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση στον όγκο πωλήσεων, που έφτασε το 17,4%, με σχεδόν 10 εκατ. συσκευασίες να διακινούνται από τα ράφια. Το 2024, η άνοδος ήταν στο 8,3% σε αξία και 8,9% σε όγκο. Η στροφή των καταναλωτών σε πιο προσιτές αλλά ποιοτικές επιλογές είναι πλέον εμφανής, με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να επενδύουν δυναμικά στις δικές τους σειρές προϊόντων.

Επιστροφή στα «απλά» και θρεπτικά τρόφιμα

Η ταυτόχρονη αύξηση σε αξία και όγκο δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για αποτέλεσμα ανατιμήσεων, αλλά για πραγματική ενίσχυση της κατανάλωσης. Τα αυγά επιστρέφουν δυναμικά στην κουζίνα των Ελλήνων, προσφέροντας πρωτεΐνη, ευκολία και οικονομία σε μια εποχή που οι τιμές των βασικών αγαθών πιέζουν τα νοικοκυριά.



Με τη ζήτηση για βιολογικά και ελευθέρας βοσκής αυγά να ανεβαίνει, και τις σειρές ιδιωτικής ετικέτας να διευρύνονται, ο κλάδος οδεύει προς μια χρονιά με διψήφια ανάπτυξη. Όλα δείχνουν πως η θετική αυτή τάση θα συνεχιστεί και το 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση των αυγών ως ένα από τα πιο σταθερά “χαρτιά” του ελληνικού διατροφικού καλαθιού.