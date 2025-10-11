«Πρωτοβουλία μείωσης σε 1.000 κωδικούς»: Πότε ανακοινώνεται το νέο κύμα μειώσεων στα σούπερ μάρκετ

Οι λίστες με τους κωδικούς των προϊόντων έχουν αρχίσει ήδη να φτάνουν από τους προμηθευτές στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις επίσημες ανακοινώσεις που αναμένονται τη Δευτέρα ή Τρίτη 14 Οκτωβρίου – με την Τρίτη να θεωρείται το πιθανότερο σενάριο.

Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί η «πρωτοβουλία μείωσης σε 1.000 κωδικούς προϊόντων», ένα μέτρο που θυμίζει έντονα το περσινό «καλάθι του νοικοκυριού», αλλά με πιο στοχευμένη παρέμβαση στις τιμές. Στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ θα εμφανιστούν ειδικά ταμπελάκια με τη σήμανση της πρωτοβουλίας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συντονισμένα οι ανακοινώσεις

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες αλυσίδες έχουν ήδη περάσει τις νέες, μειωμένες τιμές, ωστόσο ο κόσμος δεν το γνωρίζει ακόμη, καθώς οι σχετικές ανακοινώσεις και το επικοινωνιακό rollout θα γίνουν συντονισμένα από το υπουργείο Ανάπτυξης και τις επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες.



Αν και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το ποσοστό των μειώσεων, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν αφήνουν περιθώρια για υπερβολική αισιοδοξία. Πηγές της αγοράς μιλούν για «συγκρατημένες μειώσεις», σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής και μεταφοράς παραμένει υψηλό, ενώ ορισμένοι προμηθευτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Εκτός πρωτοβουλίας το βρεφικό γάλα

Όπως και πέρυσι, το βρεφικό γάλα δεν θα ενταχθεί στη λίστα, καθώς είναι ήδη διατιμημένο. Ωστόσο, στο «πακέτο» αναμένεται να περιλαμβάνονται βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης – από γαλακτοκομικά και είδη καθαριότητας έως ζυμαρικά, κονσέρβες και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.



Η αγορά βρίσκεται σε φάση αναμονής, ενώ τα νοικοκυριά ελπίζουν πως αυτή η νέα πρωτοβουλία δεν θα μείνει στη θεωρία, αλλά θα κάνει πραγματική διαφορά στο ταμείο.