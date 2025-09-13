Γαϊδουράγκαθο, ρόδι και φύλλα ελιάς: Η ελληνική φύση που κάνει τα αβγά και το κοτόπουλο υπερτροφή

Νέα δεδομένα για τη διατροφική αξία των προϊόντων πτηνοτροφίας φέρνουν στο φως έρευνες της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Όπως αποδείχθηκε, η προσθήκη εκχυλισμάτων από προϊόντα της ελληνικής γης – όπως γαϊδουράγκαθο, ρόδι και φύλλα ελιάς – στη ζωοτροφή, ενισχύει θεαματικά τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες σε αβγά και κρέας κοτόπουλου.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Συμπόσιο Πτηνοπαθολογίας που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μέσα από διδακτορικές διατριβές νέων ερευνητών.

Γαϊδουράγκαθο και ρόδι: «σούπερ τροφές» για αβγά υψηλής αξίας

Οι μελέτες έδειξαν ότι η ενίσχυση της διατροφής των όρνιθων με εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου ή φλούδα ροδιού βελτίωσε όχι μόνο την υγεία των πτηνών, αλλά και την ποιότητα των αβγών.

Το γαϊδουράγκαθο, γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες στο ανθρώπινο ήπαρ, φάνηκε να προστατεύει τις κότες από το σύνδρομο λιπώδους ήπατος, ενώ τα αβγά τους παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα σε ακόρεστα λιπαρά και αντιοξειδωτικά.



Η φλούδα ροδιού, πλούσια σε φλαβονοειδή και τανίνες, έδωσε αβγά με μεγαλύτερο βάρος, πιο έντονο πορτοκαλί κρόκο, καλύτερη ποιότητα κελύφους και υψηλότερα επίπεδα καροτενοειδών. Επιπλέον, βελτιώθηκε το λιπιδομικό προφίλ με ουσίες που συνδέονται με αντικαρκινική δράση, μείωση της αρτηριακής πίεσης και ενίσχυση της νευρικής υγείας.

Εκχύλισμα φύλλων ελιάς: το μυστικό για ποιοτικότερο κοτόπουλο

Θεαματικά ήταν τα αποτελέσματα και στις κότες κρεοπαραγωγής. Σύμφωνα με τη διατριβή της ερευνήτριας Κωνσταντίνας Βασιλοπούλου, η προσθήκη εκχυλίσματος φύλλων ελιάς στη ζωοτροφή βελτίωσε την ποιότητα του κρέατος, ενισχύοντας τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες.

Η έρευνα έδειξε:

Πιο «φρέσκο» κρέας με έντονη ερυθρότητα και μειωμένη οξείδωση λιπιδίων.

Υψηλότερο φαινολικό περιεχόμενο και αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα, στοιχεία που μεταφράζονται σε μεγαλύτερη διατροφική αξία για τον καταναλωτή.

Ωστόσο, όπως τόνισε η ίδια, οι πολύ υψηλές δόσεις (2,5%) είχαν αρνητικές επιπτώσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη βελτιστοποίηση της δόσης και περαιτέρω μελέτες για μακροπρόθεσμα οφέλη.

Το συμπέρασμα

Η ελληνική φύση φαίνεται πως μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην πτηνοτροφία, προσφέροντας πιο υγιεινά, ποιοτικά και θρεπτικά αβγά και κρέας. Από το γαϊδουράγκαθο και το ρόδι μέχρι τα φύλλα ελιάς, η σύνδεση παραδοσιακών προϊόντων με την επιστημονική έρευνα ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη μέρα στη διατροφή – και για τα πτηνά, αλλά και για τον άνθρωπο.