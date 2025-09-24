Έρευνα του Χάρβαρντ: Παραλλαγή της μεσογειακής διατροφής καθυστερεί τη γήρανση του εγκεφάλου

Η λεγόμενη «πράσινη μεσογειακή διατροφή» φαίνεται ότι προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στη γήρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα. Η συγκεκριμένη παραλλαγή της μεσογειακής διατροφής βασίζεται στα γνωστά στοιχεία του κλασικού μοντέλου, αλλά ενισχύεται με πράσινο τσάι και το φυτό Mankai, ένα υδρόβιο είδος πλούσιο σε πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ακολουθούσαν αυτό το διατροφικό μοτίβο παρουσίαζαν μειωμένα επίπεδα πρωτεϊνών που σχετίζονται με την επιτάχυνση της γνωστικής εξασθένησης, γεγονός που δείχνει ότι η διατροφή μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα για τον εγκέφαλο.

Η μελέτη που άλλαξε τα δεδομένα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Ben-Gurion, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard και του Πανεπιστημίου της Λειψίας και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition. Στην έρευνα αξιοποιήθηκαν δεδομένα από σχεδόν 300 εθελοντές, στο πλαίσιο της μελέτης DIRECT PLUS, η οποία θεωρείται από τις πιο εκτεταμένες που έχουν εξετάσει συστηματικά τη σχέση διατροφής και εγκεφαλικής υγείας. Στόχος τους ήταν να δουν αν μια πιο «πράσινη» εκδοχή της μεσογειακής δίαιτας μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση του εγκεφάλου.

Τι έδειξαν οι τρεις διαφορετικές ομάδες

Συχνά, παθήσεις όπως η ήπια νοητική διαταραχή ή η νόσος Αλτσχάιμερ συνοδεύονται από το λεγόμενο «χάσμα ηλικίας εγκεφάλου», δηλαδή μια κατάσταση όπου ο εγκέφαλος είναι βιολογικά γηραιότερος από την πραγματική ηλικία του ατόμου. Οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν εάν η διατροφή θα μπορούσε να επηρεάσει αυτό το φαινόμενο. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η πρώτη ακολούθησε μια γενικά υγιεινή διατροφή, η δεύτερη τη γνωστή μεσογειακή δίαιτα με μειωμένες θερμίδες, χαμηλή κατανάλωση απλών υδατανθράκων, περισσότερα λαχανικά και αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος με ψάρι και πουλερικά, και η τρίτη την «πράσινη» εκδοχή, με το πράσινο τσάι και το Mankai.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου μειώθηκαν περισσότερο στην ομάδα που ακολούθησε την «πράσινη μεσογειακή δίαιτα». Αυτό το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι συγκεκριμένα φυτικά στοιχεία με αντιφλεγμονώδη δράση μπορούν να καθυστερήσουν τις βιολογικές διεργασίες που οδηγούν σε γνωστική έκπτωση. Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο το συνολικό μοτίβο της μεσογειακής διατροφής που φαίνεται να παίζει ρόλο, αλλά και οι στοχευμένες προσθήκες τροφών με ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η μελέτη πρωτεϊνών που κυκλοφορούν στο αίμα αποτελεί έναν νέο τρόπο κατανόησης του πώς οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Η χαρτογράφηση αυτών των αλλαγών προσφέρει νέες δυνατότητες για να κατανοήσουμε πώς η διατροφή μπορεί να στηρίξει τη μνήμη, την προσοχή και τη γενικότερη γνωστική λειτουργία με την πάροδο των ετών.

Η πράσινη μεσογειακή διατροφή δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά φαίνεται να είναι μια προσιτή και πρακτική στρατηγική που μπορεί να ενταχθεί στον τρόπο ζωής μας. Το πράσινο τσάι και το Mankai, πέρα από τα υπόλοιπα θρεπτικά οφέλη τους, φαίνεται να δρουν συμπληρωματικά στο παραδοσιακό μοντέλο της μεσογειακής διατροφής, ενισχύοντας την αντιγηραντική του δράση.