Από το Πήλιο ως την Αθήνα, πέντε κάστανα 5,5 ευρώ – Η φθινοπωρινή παράνοια των τιμών

Η μυρωδιά του ψημένου κάστανου επιστρέφει στα σοκάκια, αλλά πίσω από το ρομαντικό σκηνικό του φθινοπώρου, οι αριθμοί «καίνε». Αυξημένη ζήτηση, υψηλές τιμές, μειωμένη παραγωγή και απογοητευμένα πρόσωπα στα καστανοχώρια της χώρας. Το ελληνικό κάστανο έγινε φέτος... πολυτέλεια.

Από το Πήλιο ως την Αρκαδία – η σοδειά «δάγκωσε»

Στο Πήλιο , οι παραγωγοί μετρούν ζημιές. Το έλκος και η μελάνωση χτύπησαν αλύπητα τις καστανιές, αφήνοντας πίσω τους καμένα χωράφια και απογοήτευση. «Πήγαν χαμένες ώρες, κόποι και λεφτά», λένε οι αγρότες, ζητώντας στήριξη και ουσιαστική παρέμβαση.

Στην Αρκαδία , στα χωριά Καστάνιτσα και Κοσμάς, η εικόνα είναι διαφορετική αλλά όχι πιο αισιόδοξη. Η παραγωγή είναι μικρότερη, όμως η ποιότητα εξαιρετική, «το κάστανο φέτος είναι μικρό, αλλά γεμάτο γεύση» λένε οι τοπικοί παραγωγοί, ενόψει και των καθιερωμένων Γιορτών Κάστανου που γεμίζουν κάθε Οκτώβρη τα πέτρινα σοκάκια με κόσμο.

Από κοντά και η Στερεά Ελλάδα, με την Καρδίτσα και τα Άγραφα να βιώνουν παρόμοια προβλήματα, ενώ στη Μακεδονία, και συγκεκριμένα στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης, η συγκομιδή ήταν αξιοπρεπής αλλά με χαμηλές αποδόσεις λόγω καιρού.

Ακρίβεια στο ράφι, απελπισία στο χωράφι

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι:

Στις φουφούδες της Αθήνας 5 έως 5,5 ευρώ τα 5-6 τεμάχια

Στα ράφια των πόλεων, το κάστανο πωλείται από 8 έως 11 ευρώ το κιλό.

Στα χωράφια, ο παραγωγός εισπράττει μόλις 2 με 2,5 ευρώ.

Η διαφορά δεν είναι απλώς λογιστική είναι κοινωνική. Το υψηλό κόστος μεταφοράς, η έλλειψη εργατικών χεριών και οι ασθένειες που ρημάζουν τα δέντρα έχουν κάνει το ελληνικό κάστανο προϊόν επιβίωσης για όσους το καλλιεργούν.

«Μας λένε ότι το κάστανο έχει ζήτηση, αλλά εμείς δεν βλέπουμε το κέρδος πουθενά», τονίζει παραγωγός από το Πήλιο. Η ψαλίδα μεταξύ παραγωγού και εμπόρου συνεχίζει να ανοίγει, ενώ οι καταναλωτές αναρωτιούνται γιατί πληρώνουν τόσο ακριβά για ένα προϊόν της ελληνικής γης.

Γιορτές και ελπίδες σε μια δύσκολη χρονιά

Η Καστάνιτσα, η Άρνα, ο Κοσμάς, το Λιβάδι Θεσσαλονίκης και δεκάδες άλλα χωριά φορούν τα φθινοπωρινά τους και στήνουν τις γιορτές του κάστανου. Οι ψημένες λιχουδιές, τα γλυκά του κουταλιού, το τσίπουρο και τα χαμόγελα προσπαθούν να «γλυκάνουν» μια δύσκολη χρονιά για τους καστανοπαραγωγούς.



Όμως πίσω από το γλέντι, όλοι ξέρουν πως κάτι δεν πάει καλά. Η Ελλάδα παράγει ποιοτικά κάστανα, αλλά κερδίζουν άλλοι. Κι αν δεν αλλάξει κάτι στον τρόπο διάθεσης, στην οργάνωση και στη στήριξη των παραγωγών, το μέλλον του ελληνικού κάστανου θα μείνει… καμένο.