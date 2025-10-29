Νέες αυξήσεις στο ελαιόλαδο: Τιμές παραγωγού 5-7 ευρώ λόγω μειωμένης σοδειάς και δάκου

Απογοητευτικά είναι τα πρώτα στοιχεία από την παραγωγή ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών, χαμηλή ποιότητας προϊόντος λόγω ασθενειών αλλά και αυξανόμενο κόστος παραγωγής ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών στο ράφι. αναμένεται φέτος να κινηθούν στα σημερινά επίπεδα, μεταξύ 4 και 5 ευρώ το κιλό. Αυτό μεταφράζεται σε λιανική τιμή 7 έως 8 ευρώ.

Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και το αυξημένο κόστος συγκομιδής. Τα μεροκάματα έχουν φτάσει τα 70 ευρώ συν τα λοιπά έξοδα για το προσωπικό που μαζεύει τον καρπό, ενώ υπάρχει και έλλειψη εργατικών χεριών, κάτι που δυσχεραίνει και το μάζεμα και μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα στην ποιότητα του ελαιολάδου, αν ο καρπός καθυστερήσει να μαζευτεί από τα δέντρα.

Σύμφωνα με ελαιοπαραγωγούς η κατάσταση δεν είναι τόσο κακή όσο το 2022-2023 αλλά ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στην τιμή του τελικού προϊόντος.

Στην Πελοπόννησο φέτος η παραγωγή εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη κατά 30-40% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά με τις τιμές παραγωγού να είναι αυξημένες περίπου στα 5-7 ευρώ/κιλό.

Η λειψυδρία, οι ασθένειες όπως ο δάκος, αλλά και τα πολύ ψηλά μεροκάματα οδηγούν τις τιμές του ελαιολάδου ψηλότερα.

Την ίδια στιγμή προβλήματα στην συγκομιδή και την παραγωγή ελαιολάδου υπάρχουν και στην Κρήτη. Η τιμή του ελαιολάδου είναι στα ίδια με τα περσινά επίπεδα και η απόδοση της παραγωγής είναι περίπου στο 50%.

Χαμηλή ποιότητα και τιμές στην Κρήτη

Η περιφέρεια Κρήτης δεν είχε προμηθευτεί φάρμακα δακοκτονίας, μετ αποτέλεσμα να υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς η ποιότητα του καρπού και επομένως του ελαιολάδου μπορεί να είναι κατώτερη. Η τιμή του ελαιολάδου στην Κρήτη φέτος κυμαίνεται από 4,5-5 ευρώ/κιλό, την στιγμή που περύσι η τιμή ήταν στα 5-5,5 ευρώ/κιλό.

Η χαμηλή απόδοση των ελαιοδέντρων φέτος αναμένεται να οδηγήσει με χαμηλή προσφορά προϊόντος καθώς οι παραγωγοί ενδεχομένως να μην έχουν ικανές ποσότητες για να τις διαθέσουν εμπορικά. Πρακτικά υπάρχει πιθανότητα για μερικούς να μην μπορούν να βγάλουν ούτε το λάδι της χρονιάς για τα νοικοκυριά τους.

Αυτό αυτομάτως θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ελαιολάδου στο ράφι καθώς η μειωμένη προσφορά ωθεί τις τιμές ανοδικά.

Στους 200.000 τόνους η φετινή παραγωγή

Οι εκτιμήσεις αγροτικών συνεταιρισμών και γεωπόνων συγκλίνουν στο ότι η συνολική παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα για το 2025 δεν θα ξεπεράσει τους 200.000 τόνους.

Οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, που είχαν φτάσει ακόμη και τα 10 ευρώ το κιλό για τον παραγωγό πριν δύο ελαιοκομικές σεζόν, λόγω της ιστορικά χαμηλής παραγωγής, δεν θα παρατηρηθούν φέτος. Σε αυτό βοηθά η καλή παραγωγή που αναμένουν οι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου. Σύμφωνα με στοιχεία του «χρηματιστηρίου» ελαιολάδου με εξαίρεση την Τυνησία, σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, η φετινή παραγωγή αναμένεται να είναι σταθερή φτάνοντας σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου τους 2 εκατ. τόνους, με την Ισπανία να φλερτάρει τους 1,4 εκατ. τόνους και την Ιταλία να ανακάμπτει στους 300.000 τόνους.