Ανατροπή για τους ελαιοπαραγωγούς – Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις συγκομιδής και τα πρόστιμα

Αλλαγές φέρνει το νέο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025 και αφορά τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου. Με την απόφαση 266683/2025 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , τίθενται σε ισχύ συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 49 του νόμου 5035/2023.



Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όλοι οι νόμιμοι κάτοχοι ελαιοτεμαχίων θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου από την 1η Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που στοχεύει στη χαρτογράφηση της εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά.

Από το 2027 τα πρόστιμα

Παράλληλα, το υπουργείο δίνει περίοδο προσαρμογής ενός έτους, καθώς ορίζει ότι οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση δεν θα εφαρμοστούν πριν από την 1η Οκτωβρίου 2027. Με άλλα λόγια, το 2026 θα λειτουργήσει ως «πιλοτική χρονιά» ώστε οι παραγωγοί να εξοικειωθούν με το νέο σύστημα δηλώσεων.



Η απόφαση, που ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (τεύχος Β’ 5744/30.10.2025), τροποποιεί την προηγούμενη υπουργική απόφαση 77979/21-3-2025, η οποία καθόριζε τα πρώτα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του νόμου.

Σε ιχνηλάτηση το ελαιόλαδο

Το μέτρο θεωρείται κομβικό για τη διαμόρφωση ενός πιο αξιόπιστου και ιχνηλάσιμου συστήματος παραγωγής ελαιολάδου , ειδικά σε μια περίοδο που η Ελλάδα καλείται να προστατεύσει το εθνικό της προϊόν από νοθείες και αθέμιτες πρακτικές στην αγορά.



Οι αγρότες καλούνται πλέον να προετοιμαστούν εγκαίρως, καθώς η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων μέσω των αρμόδιων πλατφορμών θα αποτελέσει προϋπόθεση για ενισχύσεις και προγράμματα που σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια.

Γρίφος η τιμή

Στο μεταξύ, νέα άνοδος στις τιμές του ελαιολάδου φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών. Ο λόγος; Η μειωμένη παραγωγή, οι προσβολές από δάκο και άλλες ασθένειες των ελαιόδεντρων, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος συγκομιδής και τη σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι γεωπόνοι εκτιμούν ότι η συνολική παραγωγή ελαιολάδου για το 2025 δύσκολα θα ξεπεράσει τους 200.000 τόνους, με αποτέλεσμα η αγορά να πιέζεται ήδη ανοδικά.



