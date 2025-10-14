Ελαιόλαδο: Σε limit down οι τιμές παραγωγού - Η μικρή παραγωγή «καμπανάκι» για τις τιμές

Με χρηματιστηριακούς όρους οι τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο κυμαίνονται σε επίπεδα limit down, λίγο πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου. Ακόμα και ο «πράσινος χρυσός» -ως εμπόρευμα- υπόκειται στις αυξομειώσεις της προσφοράς και της ζήτησης με αποτέλεσμα τα σκαμπανευάσματα στην τιμή του.

Αν και αγροτικοί συνεταιρισμοί, όπως έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύτονται τιμές χονδρικής που αγγίζουν ακόμα και τα 8 ευρώ εντούτοις οι τιμές παραγωγού αυτή την περίοδο και λίγο πριν την έναρξη της συγκομιδής κινούνται στην περιοχή των 4,5-5 ευρώ/κιλό.

Η τιμή αυτή χονδρικής είναι αρκετά καλή ωστόσο η τελική τιμή στο ράφι είναι τουλάχιστον διπλάσια, κάτι που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν οφελούνται ουσιαστικά από τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Μικρή παραγωγή υψηλές τιμές

Αυτό που είναι όμως ανησυχητικό είναι ο όγκος της φετινής παραγωγής σε ελιές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ypaithros.gr η φετινή παραγωγή θα κινηθεί στο 60%-70% μιας κανονικής χρονιάς, δηλαδή γύρω στους 250.000-270.000 τόνους

Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα οδήγησαν σε μειωμένη καρποφορία, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία και την Κρήτη. «Περιμένουμε 50%-60% λιγότερη παραγωγή σε σχέση με πέρυσι», αναφέρει ο Γιώργος Σκαρπαλέζος, ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου στη Μεσσηνία. Παρόμοια εικόνα περιγράφει και ο Πρόδρομος Αφθονίδης από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου: «Σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, η παραγωγή δεν ξεπερνά το 30%-50%».

Στο διεθνές μέτωπο, οι εκτιμήσεις για την Ισπανία κάνουν λόγο για 1,3-1,4 εκατ. τόνους, ελαφρά μειωμένη παραγωγή σε σχέση με πέρυσι, κάτι που ενδέχεται να πιέσει ανοδικά τις τιμές. Η Ιταλία, αντίθετα, προβλέπει αύξηση 30% στην παραγωγή, ωστόσο οι τιμές εκεί παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές – έως και 9 ευρώ το κιλό.

Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για το κόστος. Από τα Χανιά, ο παραγωγός Παντελής Θεοδωράκης δηλώνει: «Το λάδι δεν πουλιέται πάνω από 4,5 ευρώ το κιλό, ενώ το μεροκάματο φτάνει τα 70 ευρώ. Δεν πληρωνόμαστε τον κόπο μας».

Ταυτόχρονα, η προβληματική δακοκτονία δημιουργεί νέα ερωτήματα για την ποιότητα της φετινής παραγωγής, καθώς οι ψεκασμοί έγιναν με ελλείψεις σε σκευάσματα. Παρά τις δυσκολίες, κάποιοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Οι πρόσφατες βροχές σε περιοχές της Μεσσηνίας βελτίωσαν την κατάσταση, ενώ τα πρώτα αγουρέλαια εμφανίζουν χαμηλές οξύτητες.