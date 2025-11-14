Ελαιόλαδο: Γιατί πέφτουν οι τιμές παγκοσμίως – Τι γίνεται στην Ελλάδα

Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου επιστρέφει σε ανοδική τροχιά μετά την πολύμηνη πίεση των ξηρασιών που χτύπησαν τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση FAO Food Outlook (Νοέμβριος 2025), η αγορά αλλάζει ταχύτητα – και μαζί της αλλάζουν και οι τιμές, που σε Ισπανία και Ελλάδα έχουν κάνει «βουτιά» άνω του 50% από τις αρχές του 2024.

Ισπανία και Ελλάδα: Από τα ιστορικά υψηλά στην απότομη προσγείωση

Στην Ισπανία , τον αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο της παγκόσμιας παραγωγής, η τιμή του έξτρα παρθένου έπεσε από σχεδόν 9.000 ευρώ/τόνο (Ιαν. 2024) στα 4.180 ευρώ/τόνο τον Σεπτέμβριο 2025 – επίπεδο χαμηλότερο ακόμη και από τον πενταετή μέσο όρο.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα, η τιμή κατρακύλησε από το ρεκόρ των 8.460 ευρώ/τόνο σε 4.100 ευρώ/τόνο, κλείνοντας μια σεζόν έντονης αποσυμπίεσης στην αγορά.

Ιταλία: Η χώρα που πήγε… κόντρα στο ρεύμα

Ενώ η Μεσόγειος ανέκαμπτε, η Ιταλία έζησε το δικό της «μαύρο καλοκαίρι». Η παρατεταμένη ξηρασία Ιουνίου–Αυγούστου 2024 «χτύπησε» τα δέντρα στη Νότια χώρα, καθηλώνοντας τη συγκομιδή κατά 25%.

Αποτέλεσμα; Η τιμή του ιταλικού έξτρα παρθένου όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά εκτινάχθηκε: πάνω από 9.500 ευρώ/τόνο – 40% πάνω από τον πενταετή μέσο όρο, σε ιστορικά υψηλά.

Το 2025/26 φέρνει σταθεροποίηση – και μια νέα δύναμη στο προσκήνιο

Η FAO προβλέπει παγκόσμια παραγωγή 3,4 εκατ. τόνων, κοντά στα περσινά επίπεδα. Η Ισπανία διατηρεί περίπου 40% του παγκόσμιου μεριδίου, αν και η καλοκαιρινή ζέστη του 2025 ροκανίζει τις αποδόσεις.

Η Τυνησία , όμως, κλέβει την παράσταση: με πάνω από 400.000 τόνους, οδεύει για ρεκόρ και εδραιώνεται ως δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο. Την ίδια στιγμή, η Ιταλία ανακάμπτει μετά το σοκ της προηγούμενης χρονιάς.

Ελλάδα: Πίεση στις τιμές – πίεση και στα ελαιοτριβεία

Για την Ελλάδα, η επόμενη σεζόν αναμένεται χαμηλότερη. Η φυσική εναλλαγή καρποφορίας και η ξηρασία «κουρεύουν» την παραγωγή, ενώ η πτώση των τιμών δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στους παραγωγούς.

Το στοίχημα είναι διπλό:

να μείνει η ποιότητα σταθερή, ώστε να διατηρηθεί το premium ελληνικό προφίλ,

να στηριχθούν οι εξαγωγές, καθώς ΗΠΑ και άλλες αγορές βάζουν φραγμούς με υψηλότερους δασμούς.

Κατανάλωση: Η επιστροφή του καταναλωτή στο ελαιόλαδο

Μετά το σοκ των υπέρογκων αυξήσεων από το 2022, οι τιμές αποκλιμακώνονται και η κατανάλωση δείχνει σημάδια επιστροφής. Από τις αρχές του 2025 η ζήτηση ανακάμπτει, αν και δεν αναμένεται να αγγίξει το ρεκόρ της περιόδου πριν το 2022/23.

Το διεθνές εμπόριο μπορεί να σπάσει το φράγμα των 1,3 εκατ. τόνων, με την ΕΕ να παραμένει ο βασικός εξαγωγέας. Η Τυνησία ανεβαίνει δυναμικά, ενώ η Τουρκία περιορίζει τις εξαγωγές λόγω μικρότερης σοδειάς.

Οι μεγάλες προκλήσεις που δεν φεύγουν

Η FAO προειδοποιεί: ναι, η παραγωγή σταθεροποιείται, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν.

Κλιματική αστάθεια και ξηρασίες που απειλούν αποδόσεις και ποιότητα.

Ασθένειες όπως η Xylella fastidiosa που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε θερμότερες συνθήκες.

Υψηλό κόστος εργασίας και παραγωγής, που πιέζει ιδιαίτερα τους μικρούς καλλιεργητές.

Δασμοί και εμπορικοί φραγμοί, που αναδιαμορφώνουν την εξαγωγική στρατηγική των χωρών.

Για την αγορά του ελαιολάδου –ίσως το πιο εμβληματικό μεσογειακό προϊόν– το 2025/26 θα είναι μια χρονιά ισορροπίας: ανάμεσα στην ανάκαμψη και στις νέες πιέσεις που ήδη αχνοφαίνονται στον ορίζοντα.