Ελαιόλαδο: Γιατί το «υγρό χρυσάφι» χρειάζεται μέτρο

Το ελαιόλαδο είναι συνδεδεμένο με τη μεσογειακή διατροφή και θεωρείται βασικό «όπλο» για την υγεία της καρδιάς και τη μείωση των φλεγμονών. Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει αυτά τα οφέλη, γι’ αυτό και έχει αποκτήσει τον χαρακτηρισμό «υγρό χρυσάφι».

Η διατροφολόγος Laurentia Campbell, σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επισημαίνει όμως πως τα περισσότερα ευρήματα βασίζονται σε άτομα που ήδη ακολουθούν μια γενικά υγιεινή διατροφή. «Αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη», τονίζει, «γιατί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ελαιόλαδο έχει τα ίδια αποτελέσματα σε όλους».

Από την άλλη πλευρά, φυτικά έλαια όπως του ηλίανθου, της σόγιας ή του κάρδαμου έχουν δεχθεί έντονη κριτική, με αρκετούς ειδικούς να υποστηρίζουν ότι μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονές. Αυτές, με τη σειρά τους, έχουν συνδεθεί με προβλήματα όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ακόμη και η κατάθλιψη ή η νόσος Αλτσχάιμερ.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν πως η ισορροπία και η σωστή χρήση —ιδίως η αποφυγή υπερβολικής θέρμανσης— είναι το «κλειδί» για να αποκομίσουμε τα οφέλη του ελαιόλαδου χωρίς να το μετατρέψουμε σε θερμιδική «παγίδα».

Διάβασε στη συνέχεια τι λένε οι ειδικοί για το πόσο ελαιόλαδο πρέπει να καταναλώνουμε και ποια λάδια είναι ασφαλέστερα στο μαγείρεμα.