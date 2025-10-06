Πόνος στις αρθρώσεις; Έρευνα αποκαλύπτει την απλή συνήθεια 2 ωρών που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Ξόδεψες μια περιουσία σε φάρμακα και θεραπείες, αλλά ο πόνος επιμένει; Ίσως το μυστικό δεν βρίσκεται σε χάπια, αλλά… στην κίνηση! Νέα έρευνα αποκάλυψε πως μόνο 2 ώρες άσκησης την εβδομάδα είναι αρκετές για να μειώσουν δραματικά τον πόνο στις αρθρώσεις, να περιορίσουν τις επισκέψεις στον γιατρό και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Τα αποτελέσματα είναι τόσο εντυπωσιακά, που ειδικοί ζητούν πλέον η άσκηση να "συνταγογραφείται" όπως τα φάρμακα!

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian η ανάλυση, που βασίστηκε σε 40.000 συμμετέχοντες με προβλήματα σε ισχία, γόνατα ή πλάτη, αποδεικνύει τη σημασία της οργανωμένης άσκησης για την καθημερινή ζωή και τη δημόσια υγεία.

Τα μαθήματα διεξήχθησαν σε γυμναστήρια Nuffield υπό την καθοδήγηση ειδικών αποκατάστασης και περιλάμβαναν ασκήσεις ενδυνάμωσης, κινητικότητας και καρδιοαναπνευστικής υγείας. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο εντυπωσιακά, που επιστήμονες ζητούν πλέον να ενσωματωθεί η άσκηση ως επίσημη θεραπεία στο σύστημα υγείας!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, άτομα που συμμετείχαν σε μόλις δύο ώρες άσκησης την εβδομάδα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην καθημερινότητά τους.

Ο πόνος που ένιωθαν στις αρθρώσεις τους μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 35%, ενώ οι επισκέψεις τους στον γενικό ιατρό μειώθηκαν κατά 29%. Παράλληλα, χρειάστηκε να πάρουν σχεδόν τις μισές άδειες ασθενείας σε σχέση με πριν, ενώ η ανάγκη τους για φροντίδα από μέλη της οικογένειας μειώθηκε κατά 21%.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα πως η τακτική, στοχευμένη άσκηση μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ανακούφιση από τον πόνο, αλλά και ως τρόπος για να ανακτήσει κανείς την αυτονομία και την ποιότητα ζωής του.

Η Δρ. Ντεμπόρα Αλσίνα της Versus Arthritis επισημαίνει ότι η άσκηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις: πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στη διάγνωση και περιορισμένη πρόσβαση σε υποστήριξη.

Προγράμματα όπως το Escape Pain έχουν ήδη δείξει θετικά αποτελέσματα, βοηθώντας 15.000 άτομα μέσω συνδυασμού άσκησης, εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης. Το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει να επεκτείνει αυτές τις πρωτοβουλίες και να ενσωματώσει τεχνολογία, όπως φορητές συσκευές, για την παρακολούθηση των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιοχές με κοινωνική ανισότητα.