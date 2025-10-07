Δεν κοιμήθηκες καθόλου; 6 φυσικοί τρόποι για να αντέξεις μια ολόκληρη μέρα

Ακόμη κι αν πέρασες τη νύχτα στριφογυρίζοντας, χωρίς να κλείσεις μάτι, η επόμενη μέρα δεν χρειάζεται να είναι μαρτύριο. Ένα πρωινό γεμάτο πρωτεΐνη, όπως μια ομελέτα με λαχανικά, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά: σταθεροποιεί την ενέργεια και ενεργοποιεί ουσίες όπως η ντοπαμίνη και η νοραδρεναλίνη, που κρατούν το σώμα και το μυαλό σε εγρήγορση.

Η έλλειψη ύπνου δεν σημαίνει απλώς πως είμαστε κουρασμένοι. Επηρεάζει το πώς βλέπουμε τα πράγματα, τη διάθεσή μας, τη συγκέντρωση και τη σχέση μας με τους άλλους. Ακόμα και οι πιο οργανωμένοι άνθρωποι, με τέλεια στρώματα και σκοτεινά δωμάτια, γνωρίζουν εκείνες τις νύχτες που το μυαλό δεν σταματά να «δουλεύει». Το πρωί, το σώμα μοιάζει άδειο από ενέργεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Holland and Barrett, το 75% των ανθρώπων νιώθει ότι δεν κοιμάται αρκετά, ενώ ένας στους πέντε κοιμάται κάτω από έξι ώρες τη νύχτα — όριο που οι ειδικοί θεωρούν επικίνδυνο για την υγεία. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος που χειριζόμαστε την επόμενη μέρα κάνει τη διαφορά. Από τη σωστή διατροφή μέχρι μικρά φυσικά «κόλπα» ενίσχυσης ενέργειας, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να «βγάλεις» τη μέρα με καθαρό μυαλό και λιγότερη κόπωση.

Δες στη συνέχεια τους έξι φυσικούς τρόπους που προτείνουν οι ειδικοί για να αντιμετωπίσεις την αϋπνία της προηγούμενης νύχτας.