Γιατί το μεγάλο δεν είναι και φθηνότερο: Το παράδοξο των τιμών-Τι αποκαλύπτει στέλεχος σούπερ μάρκετ

Όλοι έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε πως όσο μεγαλύτερη η συσκευασία, τόσο πιο συμφέρουσα η τιμή. Όμως, μια βόλτα στα ράφια του σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει το αντίθετο: σε ορισμένα προϊόντα, η μικρή ποσότητα κοστίζει λιγότερο ανά λίτρο ή κιλό από τη μεγαλύτερη.

Παράδειγμα; Κρέμα γάλακτος 250 ml με τιμή λίτρου 7,98 ευρώ και η ίδια μάρκα στα 500 ml με τιμή λίτρου… 9,60 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό; Όπως αποκαλύπτει στέλεχος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο flash.gr «Οι τιμές ανά λίτρο ή κιλό δεν είναι πάντα απόρροια απλής αναλογίας. Παίζουν ρόλο οι προωθητικές συμφωνίες, τα logistics, ακόμη και η εποχικότητα. Πολλές φορές η μικρή συσκευασία είναι στρατηγικά τοποθετημένη πιο φθηνά, για να δημιουργεί την αίσθηση προσφοράς στο ράφι.»

Οι 5 «αόρατοι» λόγοι πίσω από το φαινόμενο

1. Προσφορές και προωθητικά παιχνίδια

Οι μικρές συσκευασίες συχνά «μπαίνουν σε προσφορά» για να τραβήξουν το βλέμμα του καταναλωτή. Έτσι, η τιμή λίτρου φαίνεται χαμηλότερη, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για τεχνητή μείωση που εξυπηρετεί προσωρινά τις πωλήσεις.

2. Διαφορετικά κόστη παραγωγής

Δεν είναι δεδομένο ότι η ίδια εταιρεία παράγει όλες τις συσκευασίες στο ίδιο εργοστάσιο ή με τα ίδια κόστη. Οι γραμμές παραγωγής, τα μεταφορικά και η αποθήκευση μπορεί να ανεβάζουν το τελικό κόστος στη μεγαλύτερη ποσότητα.

3. Άλλο κοινό, άλλη στρατηγική

Η μικρή συσκευασία απευθύνεται σε άτομα που ζουν μόνα ή καταναλώνουν σπάνια το προϊόν. Για να μην χαθεί αυτό το κομμάτι της αγοράς, οι εταιρείες διατηρούν την τιμή της μικρής ανταγωνιστικά χαμηλή.

Αντίθετα, στις μεγαλύτερες συσκευασίες –που αγοράζονται από οικογένειες ή επαγγελματίες– η τιμή ανεβαίνει, γιατί η ανάγκη θεωρείται δεδομένη.

4. Κόστη ραφιού και αποθήκης

Οι μεγαλύτερες συσκευασίες πιάνουν περισσότερο χώρο στα ράφια και μετακινούνται πιο αργά. Αυτό σημαίνει περισσότερο κόστος για τον λιανέμπορο, το οποίο συχνά μετακυλίεται στον καταναλωτή.

5. Ψυχολογία τιμής

Κάποιες εταιρείες εφαρμόζουν στρατηγική «ψευδούς οικονομίας»: κρατούν ελκυστική τη μικρή συσκευασία για να δείχνει φθηνή, ενώ «διορθώνουν» το περιθώριο κέρδους στη μεγαλύτερη.

Το αποτέλεσμα; Ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει πιο έξυπνα, ενώ στην πραγματικότητα πληρώνει περισσότερο ανά μονάδα.

Το δίδαγμα του ραφιού

Το μέγεθος δεν είναι πάντα συνώνυμο της οικονομίας. Η μόνη πραγματική σύγκριση είναι η τιμή ανά κιλό ή λίτρο – εκεί φαίνεται η αλήθεια πίσω από τις προσφορές και τις ετικέτες.

Συμπέρασμα

Στο σούπερ μάρκετ η «μεγάλη συσκευασία» δεν είναι πάντα μεγάλη ευκαιρία. Κι αν κάτι αποδεικνύει αυτή η μικρή ανατροπή των τιμών, είναι πως στο παιχνίδι του ραφιού ο πιο προσεκτικός καταναλωτής βγαίνει πάντα κερδισμένος.