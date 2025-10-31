Πορτοκαλί, στιλπνή και εμβληματική, η κολοκύθα είναι σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο του Halloween Από τα σκαλισμένα φανάρια των αμερικανικών αυλών έως τις ελληνικές αγορές και κουζίνες, το φυτό που κάποτε τρόμαζε τα κακά πνεύματα έχει αποκτήσει μια νέα ζωή: εκείνη της φθινοπωρινής πρώτης ύλης που γεφυρώνει πολιτισμούς, γεύσεις και εποχές.

Από τον «Stingy Jack» στον Jack O’Lantern

Η ιστορία ξεκινά στην Ιρλανδία, μέσα από τον θρύλο του «Stingy Jack», ενός πανούργου άνδρα που ξεγέλασε τον Διάβολο και καταδικάστηκε να περιπλανιέται για πάντα στη Γη, κρατώντας ένα φανάρι φτιαγμένο από γογγύλι. Για να αποτρέψουν τα πνεύματα, οι Ιρλανδοί συνήθιζαν να σκαλίζουν πρόσωπα σε γογγύλια και να τα φωτίζουν με κεριά.

Φωτό: IMAGO / NurPhoto

Όταν οι μετανάστες πέρασαν τον Ατλαντικό, έφεραν μαζί τους το έθιμο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες βρήκαν μια πιο ευπρόσδεκτη αντικατάσταση: την κολοκύθα. Με το μεγάλο της μέγεθος, το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μαλακή σάρκα, ήταν ιδανική για σκάλισμα. Έτσι γεννήθηκε ο Jack O’Lantern, το φανάρι του Halloween, που έκτοτε φωτίζει κάθε φθινοπωρινό Οκτώβριο.

Η δύναμη των αριθμών

Πέρα από το συμβολισμό, η κολοκύθα είναι και ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η παγκόσμια παραγωγή κολοκυθών, σκουάς και γκούρντς ξεπέρασε το 22,8 εκατομμύρια τόνους το 2022. Η Κίνα κατέχει την πρώτη θέση με περίπου 7–8 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ακολουθούμενη από την Ινδία με πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους.

Σημαντικές ποσότητες παράγουν επίσης η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Halloween έχει μετατραπεί σε μια βιομηχανία διακόσμησης και τροφίμων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Χωράφια με κολοκύθες στην Κίνα/ IMAGO

Από τη διακόσμηση στο τραπέζι

Στην Ελλάδα, η εικόνα της σκαλιστής κολοκύθας ήταν μέχρι πρόσφατα περισσότερο κινηματογραφική παρά οικεία. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, το Halloween έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλές, κυρίως μέσα από τα σχολεία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εμπορικές βιτρίνες. Παράλληλα, η ελληνική κολοκύθα, με το βαθύ πορτοκαλί της χρώμα και τη γλυκιά της σάρκα, ξαναβρήκε τη θέση της στην κουζίνα.

IMAGO

Από τη γλυκιά κολοκυθόπιτα με κανέλα και σταφίδες μέχρι τις βελούδινες σούπες με τζίντζερ και ροκφόρ, η κολοκύθα έχει γίνει σύμμαχος της φθινοπωρινής κουζίνας. Πολλοί σεφ, μάλιστα, την αξιοποιούν σε μοντέρνες εκδοχές ριζότο ή γλυκών, ενώ στα νοικοκυριά όλο και περισσότεροι επιλέγουν να μαγειρέψουν την κολοκύθα του Halloween αντί να την πετάξουν.

Η ελληνική εκδοχή μιας ξενόφερτης παράδοσης

Η πορεία της κολοκύθας στην Ελλάδα είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο οι διεθνείς συνήθειες αφομοιώνονται στην τοπική κουλτούρα. Το Halloween εξακολουθεί να θεωρείται μια «αμερικανιά» για πολλούς, ωστόσο η αισθητική του φθινοπώρου, με τα πορτοκαλί και καφέ χρώματα, τις γεύσεις της κανέλας και της βανίλιας, βρίσκει ολοένα και περισσότερους φίλους.

Σήμερα, η κολοκύθα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο διακοσμητική. Είναι σύμβολο εποχικότητας, πρώτη ύλη της ελληνικής υπαίθρου και ταυτόχρονα γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους: αυτόν της παράδοσης και εκείνον της σύγχρονης γαστρονομίας.

Από το φανάρι του Jack O’Lantern μέχρι την πίτα που ψήνεται στο φούρνο ενός χωριού, η κολοκύθα συνεχίζει να ενώνει πολιτισμούς, μύθους και γεύσεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο ξενόφερτες συνήθειες μπορούν να αποκτήσουν ελληνικό χαρακτήρα.