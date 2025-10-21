Διαγωνισμός γιγάντιων κολοκύθων στην Πολωνία: Ζυγίζει πάνω από 500 κιλά η νικήτρια

Η κολοκύθα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοφιλία τον Οκτώβριο σε όλο τον κόσμο λόγω της χρήσης της για την διακόσμηση του Halloween. Κάπως έτσι ξεκίνησε κι ο διαγωνισμός για την καλλιέργεια της βαρύτερης κολοκύθας στην Βαρσοβία πριν από τέσσερα χρόνια. Ο τέταρτος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο φθινοπωρινό σκηνικό του Βοτανικού Κήπου στο Powsin κοντά στη Βαρσοβία, με λάτρεις της κηπουρικής να συγκεντρώνονται από ολόκληρη τη χώρα.

Αυτή η πολύχρωμη εκδήλωση παρουσίασε για άλλη μια φορά εντυπωσιακά δείγματα κολοκύθων που φτάνουν σε απίστευτες διαστάσεις και βάρος.

Η φετινή νικήτρια είναι η γιγαντιαία κολοκύθα «Klementyna», βάρους 546 κιλών, η οποία ανακηρύχθηκε η βαρύτερη κολοκύθα της χώρας.

Το ρεκόρ των 888 κιλών

Η κολοκύθα «Danja», βάρους 888 κιλών, παραμένει η κάτοχος του ρεκόρ της Πολωνίας.

Ο διαγωνισμός, εκτός από τον εκθεσιακό του χαρακτήρα, είχε και εκπαιδευτικό στόχο, και οι διοργανωτές δήλωσαν ότι ήθελαν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ασχοληθούν περισσότερο με την κηπουρική και να εκτιμήσουν τα τρόφιμα που καλλιεργούνται στο σπίτι. Παράλληλα με τον διαγωνισμό, η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με εργαστήρια για παιδιά, γευσιγνωσίες προϊόντων με βάση την κολοκύθα και μια έκθεση σπόρων και εργαλείων για την καλλιέργεια αυτού του δημοφιλούς λαχανικού.

Δείτε τις φωτογραφίες με τις πολύχρωμες γιγάντιες κολοκύθες

Πηγή: Reuters