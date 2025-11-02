Ένας στους τρεις πιστεύει στα φαντάσματα, αλλά δεν το παραδέχεται

Οι ιστορίες για ανεξήγητα φαινόμενα έχουν πάντα τον τρόπο να μας μαγνητίζουν, από τα παραμύθια που ακούγαμε μικροί μέχρι τις ταινίες τρόμου που γεμίζουν τις οθόνες μας αυτή την εποχή. Υπάρχει κάτι γοητευτικό στο να αφήνουμε τη φαντασία μας να περιπλανιέται στο άγνωστο, και να σκεφτόμαστε ότι μπορεί κάτι πέρα από το συνηθισμένο να κρύβεται γύρω μας.

Και τώρα, μια νέα έρευνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Αγγλία αποκαλύπτει κάτι ίσως πιο αναπάντεχο: περισσότεροι άνθρωποι από όσους νομίζαμε, δηλώνουν ότι πιστεύουν στην ύπαρξη των φαντασμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά μας θυμίζουν ότι το μυστήριο και η πίστη στο ανεξήγητο παραμένουν ζωντανά στην καθημερινότητά μας, ακόμη και σε μια εποχή που η επιστήμη και η λογική κυριαρχούν.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σέφιλντ Χάλαμ Δρ. Ντέιβιντ Κλαρκ που έκανε μια έρευνα πάνω στα παραφυσικά φαινόμενα διαπίστωσε ότι «μπορεί πολλοί να το θεωρούν κάτι παλιομοδίτικο, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παραδοσιακές πεποιθήσεις αποτελούν κεντρικό κομμάτι της σύγχρονης ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους». Όπως έσπευσε να συμπληρώσει, για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, «πόσοι από εμάς δεν περνάμε κάτω από σκάλα ή θεωρούμε την Τρίτη και 13 γρουσούζικη μέρα;».

One in three believe ghosts DO exist - as study shows that folklore still shapes us today https://t.co/xEgwwDMUKM — Daily Mail (@DailyMail) October 27, 2025

Οι απόψεις σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι από 16 έως 75 ετών, το 33% πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η DailyMail οι περισσότεροι αποφεύγουν να το συζητήσουν τόσο με την οικογένειά τους όσο και με τους φίλους τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και το γεγονός ότι οι περισσότεροι που πιστεύουν σε φαντάσματα, δαίμονες ή άλλα παραφυσικά φαινόμενα, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 34 ετών. Δηλαδή, πρόκειται για μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στο διαδίκτυο, στις ταινίες τρόμου και στις θεωρίες συνωμοσίας – κι όμως, φαίνεται πως δεν έχει χάσει την πίστη της στο ανεξήγητο.

Η έρευνα, όμως, δεν σταματά εκεί. Περίπου 1 στους 10 συμμετέχοντες (10%) δήλωσε ότι έχει δει με τα μάτια του ένα UFO ή κάποιο αντικείμενο στον ουρανό που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Επιπλέον, το 24% πιστεύει πως διαστημόπλοια με εξωγήινους έχουν όντως συντριβεί στη Γη, ενώ το 15% θεωρεί ότι οι εξωγήινοι ίσως να έχουν παρέμβει σε αρχαίες ανθρώπινες κατασκευές, όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου. Και, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και η διάσταση της συνωμοσίας: το 33% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις αποκρύπτουν αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων, σε μια τεράστια επιχείρηση συγκάλυψης που κρατά εδώ και δεκαετίες.

Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για φαντάσματα και UFO είτε για θεωρίες συνωμοσίες, φαίνεται ότι πολλοί εξακολουθούν να αφήνουν χώρο στη φαντασία και στο μυστήριο.