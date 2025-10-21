Ρώσοι και Πολωνοί χούλιγκαν συναντήθηκαν σε... ρινγκ για να παίξουν ξύλο (vid)

Ραντεβού για 5Χ5 έδωσαν Πολωνοί και Ρώσοι χούλιγκανς σε... ρινγκ, κάνοντας κανονικό αγώνα, παρουσία διαιτητών και δείχνοντας πως είναι δύο από τις πιο άγριες ομάδες «Ultras» στην Ευρώπη.

Τα δύο αυτά έθνη οργάνωσαν έναν κανονικό αγώνα μάχης, ενώ δημοσιεύτηκαν και βίντεο που δείχνουν πέντε Πολωνούς και πέντε Ρώσους να συμμετέχουν σε, όσο το δυνατόν πιο ελεγχόμενο, αγώνα. Στα βίντεο φαίνονται και οι δύο ομάδες να κλωτσούν και να χτυπούν ο ένας τον άλλον, όπως συμβαίνει και σε κλασικά ματς πολεμικών τεχνών, ενώ στο τέλος νικήτρια αναδείχθηκε η πολωνική ομάδα.

Polish and Russian football hooligans meet for an organised showdown 🇵🇱🇷🇺 pic.twitter.com/NZhRTFwLsf — Football Fights (@footbalIfights) October 8, 2025

Οι άγριες ομάδες χούλιγκανς της Πολωνίας και της Ρωσίας

Στην Πολωνία ο χουλιγκανισμός είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο, κάτι που βίωσε πολύ γρήγορα η Άστον Βίλα στο Europa League 2023, απέναντι στη Λέγκια Βαρσοβίας. Στον συγκεκριμένο αγώνα, έξω από το Villa Park είχαν τραυματιστεί τέσσερις αστυνομικοί ενώ συνελήφθησαν 46 Πολωνοί οπαδοί. Μάλιστα οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν δηλώσει πως, «αντιμετώπισαν 90 λεπτά συνεχούς βίας».

Εκείνη την αγωνιστική, η Λέγκια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100.000 ευρώ από την UEFA, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε από τον σύλλογο να πουλάει εισιτήρια στους οπαδούς του, για πέντε ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες.

Από την άλλη, η Ρωσία έχει καταγράψει ένα από τα πιο ιδιαίτερα περιστατικά βίας, στο Euro 2016 στη Γαλλία, πριν τον αγώνα με την Αγγλία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, τραυματίστηκαν πάνω από 100 Άγγλοι οπαδοί από τους Ρώσους χούλιγκανς, ενώ δύο από αυτούς τέθηκαν σε κώμα.

Η σύγκρουση Ρώσων και Πολωνών στο Euro 2012

Κατά τη διάρκεια του Euro 2012 οι δύο χώρες αγωνίστηκαν στη Βαρσοβία. Οι αστυνομικές δυνάμεις ανέφεραν ότι συνελήφθησαν 120 άτομα ενώ 10 τραυματίστηκαν σε βίαιες ανταλλαγές. Στην προσπάθεια να διαλύσουν τους οπαδούς είχαν χρησιμοποιηθεί δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ και κανόνια νερού. Μάλιστα, ορισμένοι χούλιγκανς ανταπέδωσαν, πετώντας γυάλινα μπουκάλια στην αστυνομία.