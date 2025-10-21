Η Γουάντα Νάρα συνάντησε τον Μάξι Λόπεζ σε ένα... απίθανο μέρος δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο τους

Περίπου το 2015, η Γουάντα Νάρα είχε απατήσει τον τότε άντρα της, Μάξι Λόπες, με τον φίλο και συμπαίκτη του τότε στην Σαμπντόρια, Μάουρο Ικάρντι. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα σήριαλ χωρίς τελειωμό με διαζύγια και αγωγές ανάμεσα τους.

Τώρα μετά από τόσα χρονιά το πρώην ζευγάρι προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις για χάρη των παιδιών τους. Φέτος μέσα από το τηλεπαιχνίδι μαγειρικής «Master Chef Celebrity» οι δυο τους ξανάσμιξαν. Η Γουάντα Νάρα είναι η παρουσιάστρια του παιχνιδιού και εκείνος διαγωνιζόμενος.

Σίγουρα ήταν μια συνάντηση που θα είχε μπηχτές όμως σε καμιά περίπτωση δεν ήταν κάτι ίδιο με τότε. Και οι δυο τους φάνηκαν να έχουν διάθεση για χιούμορ πειράζοντας ο ένας τον άλλο.

«Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» είπε η Γουάντα Νάρα με τον πρώην ποδοσφαιριστή απλά να κουνάει καταφατικά το κεφάλι χωρίς να μιλήσει.

«Πως νιώθει η γυναίκα σου για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι;» ξαναρώτησε η Νάρα καθώς ο Μάξι Λοπες είναι ξανά παντρεμένος με την Ντανιέλα Ρίτσαρντσον έχοντας μάλιστα αποκτήσει άλλο ένα παιδί.

«Όπως θα ένιωθες και εσύ» απάντησε ο Αργεντινός με εκείνη να μην μένει εκεί και να συνεχίζει: «Έχω πολλά παράπονα από εσένα, βρήκες άλλη γυναίκα, πιο όμορφη, πιο ψηλή και πιο αδύνατη από εμένα» κάτι που έκανε και τους δυο να γελάσουν.

Πριν τον διάλογο αυτό και όταν έγινε η παρουσίαση των παιχτών, Η Γουάντα ρώτησε: «Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά; και συμπλήρωσε «Όταν ήμασταν παντρεμένοι και δεν προλάβαινα να μαγειρέψω, τρώγαμε κατεψυγμένα».

Ο Λόπεζ το αντιμετώπισε με χιούμορ και απάντησε ότι πλέον έχει μάθει να μαγειρεύει από την νυν γυναικά του. Στην δοκιμασία που είχε αποφάσισε να μαγειρέψει ένα πιάτο όπου το ονόμασε «Η Μποντιόλα της Γουάντα» κάτι που τους άφησε όλους άφωνους με το γνωστό μοντέλο να απαντάει ότι ήταν το φαγητό που το μαγείρευε όταν ήταν παντρεμένοι.

Μετά από όλα αυτό το σκηνικό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιμένουν πως και πως τα επόμενα επεισόδια για να δουν και να σχολιάσουν τις πράξεις και τα λόγια του πρώην ζευγαριού.