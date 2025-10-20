Συγκίνηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Παλαίμαχος της Ρεάλ Μαδρίτης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό
Ανησυχία στον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς πρώην άσος της Ρεάλ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σοκαριστική είδηση συγκλονίζει τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης νοσηλεύεται έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την Παρασκευή. Ο 38χρονος πρώην άσος, Ρόιστον Ντρέντε, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δέχθηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα.
Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως βρίσκεται σε σταθερή πορεία.Η οικογένειά του ζήτησε από τα Μέσα να σεβαστούν την ιδιωτική του ζωή και να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσιότητα.
Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στον φίλαθλο κόσμο, με εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση και από ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε.