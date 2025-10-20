Συγκίνηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Παλαίμαχος της Ρεάλ Μαδρίτης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό

Σοκαριστική είδηση συγκλονίζει τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης νοσηλεύεται έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την Παρασκευή. Ο 38χρονος πρώην άσος, Ρόιστον Ντρέντε, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δέχθηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Former Real Madrid player Royston Drenthe has suffered a stroke and he's at the hospital.



Wishing him a full and speedy recovery. 🙏🏼 pic.twitter.com/EfYlS9L3Fl — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 19, 2025





Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως βρίσκεται σε σταθερή πορεία.Η οικογένειά του ζήτησε από τα Μέσα να σεβαστούν την ιδιωτική του ζωή και να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσιότητα.



Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στον φίλαθλο κόσμο, με εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση και από ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε.