Η λίστα με τους 27 υποψήφιους προπονητές για τη Νότιγχαμ και που «ποντάρουν» οι Άγγλοι

Η ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Τσέλσι με 0-3 αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» για τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μόλις 18 λεπτά μετά την λήξη της αναμέτρησης, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το «διαζύγιο» με τον 60χρονο τεχνικό.



Δεν μακροημέρευσε η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στην Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή πληρώνει το «μάρμαρο» της κάκιστης εκκίνησης που πραγματοποίησε με την ομάδα. Σε οκτώ επίσημες αναμετρήσεις, ο 60χρονος προπονητής δεν κατάφερε να πάρει ούτε μία νίκη, έχοντας έξι ήττες(!) και δύο ισοπαλίες.

BREAKING NEWS: Ange Postecoglou has been sacked as Nottingham Forest boss after just 39 days in charge 🚨 pic.twitter.com/DGuizut25U — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 18, 2025

Οι Άγγλοι στοιχηματίζουν ήδη για τον επόμενο προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ και στην λίστα φαίνεται πως βρίσκονται 27 υποψήφιοι.

Αναλυτικά η λίστα με τους υποψηφίους και οι πιθανότητες:

Sean Dyche 4/5

Marco Silva 6/4

Roberto Mancini 11/4

Luciano Spalletti 5/1

Rafa Benitez 10/1

Steve Cooper 25/1

Jose Luis Mendilibar 25/1

Steven Gerrard 25/1

Oliver Glasner 33/1

Graham Potter 33/1

Pedro Martins 33/1

Erik ten Hag 33/1

Ole Gunnar Solskjaer 33/1

Brendan Rodgers 33/1

Sergio Conceicao 33/1

Thiago Motta 33/1

Bruno Lage 33/1

Carlos Carvalhal 33/1

Danny Rohl 33/1

Gary O'Neil 33/1

Michael Carrick 33/1

Marco Rose 33/1

Slaven Bilic 33/1

Frank Lampard 33/1

Gareth Southgate 33/1

Kieran McKenna 33/1

Kjetil Knutsen 33/1

Ποιος είναι ο Σον Ντάις που εμφανίζεται ως... φαβορί

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ντάις αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Έβερτον τον Ιανουάριο, ύστερα από δύο χρόνια παρουσίας. Έφυγε με την Έβερτον στη 16η θέση της Premier League, με τον διάδοχό του, Ντέιβιντ Μόγιες, να οδηγεί την ομάδα στην 13η στο τέλος της σεζόν.



Την σεζόν 2023-24, ο Ντάις κατάφερε να κρατήσει την Έβερτον στην πρώτη κατηγορία, παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος τιμωρήθηκε δύο φορές με αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) του πρωταθλήματος.



Ο πρώην αμυντικός των Τσέστερφιλντ και Μίλγουολ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Γουότφορντ. Πέρασε μία σεζόν στον πάγκο πριν αναλάβει την Μπέρνλι, όπου παρέμεινε για σχεδόν μία δεκαετία. Ο Ντάις οδήγησε την Μπέρνλι στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της, εξασφαλίζοντας έξι συνεχόμενες σεζόν στο κορυφαίο, για πολλούς, πρωτάθλημα στο κόσμο, πριν απολυθεί τον Απρίλιο του 2022.