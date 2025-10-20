Σον Ντάις: Ποιος είναι ο «ιθαγενής» του αγγλικού ποδοσφαίρου που αναλαμβάνει την Νότιγχαμ Φόρεστ

Θιασώτης του 4-4-2. Γνωστός για το καυστικό του χιούμορ. «Ιθαγενής» των αγγλικών γηπέδων. Ο 54χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, Σον Ντάις, που ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου, συμπυκνώνει με την προσωπικότητα του όλα εκείνα τα στοιχεία, που συνθέτουν την βρετανική ποδοσφαιρική κουλτούρα.

Η ομάδα νέων της Νότιγχαμ και η «κηπουρική» στον Μπράιαν Κλαφ

Ο 54χρονος τεχνικός διατέλεσε «παιδί των ακαδημιών» της Φόρεστ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Την περίοδο, δηλαδή, που ακρογωνιαίος λίθος του κλαμπ αποτελούσε ο θρύλος των πάγκων, Μπράιαν Κλαφ.

Ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπράιν Κλαφ. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο ξεκαρδιστικός τρόπος του Ντάις να εξιστορεί το παρελθόν του στη Νότιγχαμ αποτέλεσε, μάλιστα και σημείο αναφοράς της συνέντευξης του στο δημοφιλές πόντκαστ «The Overlap». Εκεί, παρουσία των Γκάρι Νέβιλ και Ίαν Ράιτ, ο 54χρονος Άγγλος θυμήθηκε διάφορες ιστορίες με τον Κλαφ, ο οποίος είχε διακρίνει τον Ντάις ως έναν από τους τέσσερις καλύτερους των ακαδημιών.

Το γκολ στον ημιτελικό του FA Cup και οι άνοδοι με Μπρίστολ και Μίλγουολ

Ο Ντάις αποχώρησε από το Νότιγχαμ χωρίς συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Έκανε την «παρθενική» του εμφάνιση φορώντας τα χρώματα της Τσέστερφιλντ, με την οποία έφτασε και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας το 1997. Εκεί, αν και σέντερ μπακ, σκόραρε για την ομάδα του με πέναλτι.

Την ίδια χρονιά, μετακόμισε στο Μπρίστολ για λογαριασμό της τοπικής Σίτι, την οποία οδήγησε με τις ηγετικές του εμφανίσεις στην απευθείας άνοδο. Τρία χρόνια αργότερα, επανέλαβε την άνοδο από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη, αυτή τη φορά φορώντας τα χρώματα της Μίλγουολ.

Από τη Γουότφορντ στη Νορθάμπτον και πάλι πίσω

Ο Σον Ντάις, μετά τη Μίλγουολ, μεταγράφηκε στη Γουότφορντ, της οποίας φόρεσε και το περιβραχιόνιο, αλλά και στη Νορθάμπτον. Η τελευταία αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο 54χρονος τεχνικός επέστρεψε στη Γουότφορντ αναλαμβάνοντας καθήκοντα προπονητή στην ομάδα νέων του συλλόγου. Εκεί, εξελίχθηκε. Μετά από δύο χρόνια στην ομάδα κάτω των 18, έγινε βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα και το 2011 ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, μετά την απομάκρυνση του ΜακΚάι, ο οποίος ζήτησε να προπονήσει την Κάρντιφ.

Ανατρέποντας τα προγνωστικά με τη Μπέρνλι

Η άτακτη φυγή του από τη Γουότφορντ, λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν επηρέασε ιδιαίτερα την καριέρα του Ντάις, ο οποίος μετά από ένα πολύ σύντομο πέρασμα από την ομάδα νέων της εθνικής Αγγλίας, υπέγραψε με τη Μπέρνλι, ομάδα στην οποία επρόκειτο να παραμείνει για λίγο λιγότερο από δέκα χρόνια.

Πριν από την έναρξη της πρώτης του σεζόν στη Μπέρνλι, οι στοιχηματικές εταιρίες προέβλεπαν πως η ομάδα του αποτελεί το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία. Ο Ντάις είχε να διαχειριστεί ένα φτωχό μπάτζετ και ένα ρόστερ μικρό σε αριθμό. Αυτό, βέβαια, δεν τον απέτρεψε από το να κατακτήσει την άνοδο. Η Μπέρνλι τερμάτισε δεύτερη, ανέβηκε απευθείας και ο Ντάις ήταν, πλέον έτοιμος να προπονήσει στα «μεγάλα σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Από ομάδα «ασανσέρ» σε ευρωπαϊκό εισιτήριο

Η ομάδα την ερχόμενη σεζόν υποβιβάστηκε, όμως ανέβηκε ξανά τον επόμενο χρόνο. Τη σεζόν 2016/2017 η Μπέρνλι του Σον Ντάις τερμάτισε στην 16η θέση της Πρέμιερ Λιγκ και κατόρθωσε για πρώτη φορά να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Τον Ιανουάριο του 2018, ο Ντάις ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Μπέρνλι για τρία χρόνια και την ίδια σεζόν, ο Άγγλος τεχνικός οδήγησε την ομάδα του στην 7η θέση της βαθμολογίας. Εξασφάλισε, έτσι την είσοδο της Μπέρνλι στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορίας της ομάδας μετά το 1974.

Ο αποκλεισμός από τον Ολυμπιακό και η αποδέσμευση του από την Μπέρνλι

Στα προκριματικά, ο Ντάις οδήγησε τη Μπέρνλι σε δύο διαδοχικές προκρίσεις απέναντι σε Μπασακτσεχίρ και Αμπερντίν. Ωστόσο, η είσοδος της στους ομίλους της διοργάνωσης δεν κατέστη δυνατή. Ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη, νυν ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, που προσέλαβε τον Ντάις, απέκλεισε την τότε ομάδα του Άγγλου τεχνικού με συνολικό σκορ 4-1.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Την ερχόμενη σεζόν, η διακοπή λόγω της πανδημίας του COVID-19 ανέτρεψε τα δεδομένα. Η Μπέρνλι δεν κατάφερε για μόλις πέντε πόντους να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τερμάτισε στη 10η θέση της βαθμολογίας και την επόμενη σεζόν ο Ντάις απολύθηκε μετά από εννιάμιση χρόνια στο κλαμπ.

Παρά το γεγονός πως τη στιγμή της απόλυσης, η Μπέρνλι βρισκόταν στη ζώνη του υποβιβασμού, η απομάκρυνση του Ντάις αποτέλεσε αντικείμενο δριμείας κριτικής στο Νησί, με τον δημοφιλή δημοσιογράφο του BBC, Φιλ ΜακΝάλτι να περιγράφει πως «η διοίκηση βρίσκεται σε πανικό και δρα τυφλά».

Ένας διαρκής αγώνας για επιβίωση στην Έβερτον

Ο Ντάις, μετά και την απόλυση του από τη Μπέρνλι, έψαχνε μία νέα πρόκληση. Η θέση του προπονητή στην Έβερτον απελευθερώθηκε, μετά από την απομάκρυνση του Λάμπαρντ και ο 54χρονος Άγγλος κόουτς άρπαξε την ευκαιρία.

Οι πρώτοι έξι μήνες στο Μέρσεϊσαϊντ έκλεισαν με την Έβερτον να παραμένει στην κατηγορία, δύο μόλις πόντους από τις θέσεις του υποβιβασμού. Την ερχόμενη χρονιά, ωστόσο, ο Ντάις είχε να αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων.

Η Έβερτον αντιμετώπισε ποινή αφαίρεσης έξι (αρχικά δέκα, που μειώθηκαν κατόπιν έφεσης) βαθμών λόγω παραβίασης των κανονισμών του Financial Fair Play. Παρ' όλα αυτά, ο Ντάις κατόρθωσε να εξασφαλίσει την «επιβίωση» της ομάδας και την παραμονή της στην Premier League τερματίζοντας στη 15η θέση.

Εκτός από την παραμονή, ο Ντάις έμεινε στην ιστορία της Έβερτον και για τη πρώτη νίκη των «ζαχαρωτών» σε εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στην μισητή, συμπολίτισσα Λίβερπουλ μετά το 2010.

Στα μέσα της επόμενης χρονιάς, όμως, η φτωχή φόρμα της ομάδας, τα άσχημα αποτελέσματα και η δεινή βαθμολογική της θέση, οδήγησαν τον Ντάις στην απόλυση. Ο 54χρονος αποχωρίστηκε τον πάγκο των «μπλε» του Μέρσεϊσαϊντ, με την ομάδα του να βρίσκεται έναν βαθμό μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Τσάμπιονσιπ και με αρνητικό ρεκόρ τριών μόλις νικηφόρων αποτελεσμάτων σε 19 αγωνιστικές.

Διακεκριμένος για το χιούμορ του - «Παραδοσιακός» τακτικά

Ο Σον Ντάις χάρισε στο ποδοσφαιρικό κοινό της Αγγλίας κορυφαίες στιγμές χιούμορ. Οι ξεκαρδιστικές απαντήσεις του στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι χιουμοριστικές εξιστορήσεις των συζητήσεων του με τον Γκουαρδιόλα, ή οι τοποθετήσεις του για το μεταγραφικό σχεδιασμό των ομάδων που κοουτσάρει αποτελούν μόνο μερικά δείγματα της ευφυούς του προσωπικότητας.

Η τακτική του προσέγγιση κρίνεται συχνά ως «μονοδιάστατη». Ο Ντάις είναι ένας προπονητής «ειδικών καταστάσεων» με εμπειρία στη μάχη της παραμονής. Εστιάζει περισσότερο στη νίκη και λιγότερο στο αποτέλεσμα και ζητά από τους παίκτες του ένταση στις διεκδικήσεις και προσήλωση στην άμυνα. Συνήθως, χρησιμοποιεί το «παραδοσιακό» 4-4-2 προκειμένου να εξασφαλίσει την αμυντική συνοχή της ομάδας, ενώ δεν έχει κρύψει και την αποστροφή του στο περισσότερο «μοντέρνο» 3-5-2.

Ο «επαναπατρισμός» στο Νότιγχαμ και η νέα πρόκληση

Ο «επαναπατρισμός» του Σον Ντάις στο Νότιγχαμ Φόρεστ βάζει τέλος στην έντονη φημολογία, που διαδέχθηκε την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο Άγγλος καλείται, πλέον, να απομακρύνει την ομάδα του από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Νότιγχαμ βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας με μόλις μία νίκη και δύο ισοπαλίες σε οχτώ αγωνιστικές.