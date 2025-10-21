Νότιγχαμ Φόρεστ: Και επίσημα εποχή Σον Ντάις στον πάγκο των Άγγλων

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσέλαβε τον Σον Ντάις ως τον νέο προπονητή της, λίγες μέρες μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο πρώην προπονητής των Μπέρνλι και Έβερτον υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 και γίνεται ο τρίτος προπονητής των «Reds» για τη φετινή σεζόν, μετά τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό.

Η άμεση πρόσληψη και ανακοίνωση του 54χρονου προπονητή μέχρι το 2027, σημαίνει ότι θα αναλάβει την καθοδήγηση της Νότιγχαμ στον εντός έδρας αγώνα της με την Πόρτο για το Europa League την Πέμπτη (23/10, 22:00).

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώνει τον διορισμό του Σον Ντάις ως νέου προπονητή του συλλόγου, μετά από μια διεξοδική διαδικασία πρόσληψης με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Επικεφαλής Ποδοσφαίρου, Έντου Γκάσπαρ, και τον Παγκόσμιο Τεχνικό Διευθυντή, Τζορτζ Συριανό.



Ο πρώην παίκτης των νέων της Φόρεστ εντάσσεται στον σύλλογο με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θα αναλάβει τον πρώτο του αγώνα την Πέμπτη το βράδυ, καθώς οι «Reds» αντιμετωπίζουν την Πόρτο στο Europa League.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.



The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j — Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025

Ο Ντάις θα έχει μαζί του την έμπειρη προπονητική του ομάδα, αποτελούμενη από τους Ίαν Γουόαν και Στιβ Στόουν — και οι δύο πρώην παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίοι μαζί πραγματοποίησαν περισσότερες από 400 εμφανίσεις για τους Reds τη δεκαετία του 1990.

Ένας σεβαστός και έμπειρος προπονητής της Premier League, ο Ντάις φέρνει τον τέλειο συνδυασμό χαρακτήρα, τακτικής οξυδέρκειας και αποδεδειγμένων επιτευγμάτων για να καθοδηγήσει τον σύλλογο στο επόμενο κεφάλαιό του.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Sean Dyche is the new manager of Nottingham Forest! ✅



Statement: "Dyche built teams defined by defensive organisation, resilience, and strength from set pieces - qualities that align closely with the squad's attributes and Club's footballing identity." pic.twitter.com/22eTr0DJSE — EuroFoot (@eurofootcom) October 21, 2025

Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Dyche έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, ανθεκτικότητα και δύναμη από στημένες φάσεις — ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου.

Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάις έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της. Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, ο διορισμός του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Αυτός είναι ο Σον Ντάις

Ο Ντάις αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Έβερτον τον Ιανουάριο, ύστερα από δύο χρόνια παρουσίας. Έφυγε με την Έβερτον στη 16η θέση της Premier League, με τον διάδοχό του, Ντέιβιντ Μόγιες, να οδηγεί την ομάδα στην 13η στο τέλος της σεζόν.



Την σεζόν 2023-24, ο Ντάις κατάφερε να κρατήσει την Έβερτον στην πρώτη κατηγορία, παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος τιμωρήθηκε δύο φορές με αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) του πρωταθλήματος.



Ο πρώην αμυντικός των Τσέστερφιλντ και Μίλγουολ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Γουότφορντ. Πέρασε μία σεζόν στον πάγκο πριν αναλάβει την Μπέρνλι, όπου παρέμεινε για σχεδόν μία δεκαετία. Ο Ντάις οδήγησε την Μπέρνλι στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της, εξασφαλίζοντας έξι συνεχόμενες σεζόν στο κορυφαίο, για πολλούς, πρωτάθλημα στο κόσμο, πριν απολυθεί τον Απρίλιο του 2022.