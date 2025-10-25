Premier League: Σκόραρε στο «Όλντ Τράφορντ» ο Κωστούλας στην ήττα της Μπράιτον από την Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στηνPremier League,επικρατώντας 4-2 της Μπράιτον σε ένα ματς με έντονο ρυθμό και ελληνικό χρώμα. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» προηγήθηκαν 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με Κούνια (24’) και Κασεμίρο (34’), ενώ ο Εμπεμπό στο 61’ φάνηκε να «κλειδώνει» το τρίποντο. Η Μπράιτον, ωστόσο, αντέδρασε με τον Γουέλμπεκ στο 74’ ,ο Μπάμπης Κωστούλας, που είχε μπει στο 79’, πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League στις καθυστερήσεις, μειώνοντας προσωρινά σε 3-2. Ο Μίλνερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο πρώην άσσος του Ολυμπιακού κέρδισε του πάντες στον αέρα για ανοίξει λογαριασμό στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο νεαρός Έλληνας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, δείχνοντας πως μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση για τους «Γλάρους».





⚽️ Kostoulas with another for Brighton, 3-2. pic.twitter.com/0FrUvoo8QF — VAR Center (@CenterVAR) October 25, 2025

3-2.



KOSTOULAS HAS PULLED ANOTHER GOAL BACK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 MINUTES LEFT FOR BRIGHTON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/IHIgBMuJNt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2025

Παρά την προσπάθεια της ομάδας του, ο Εμπεμπό σκόραρε ξανά λίγο πριν το φινάλε για το τελικό 4-2, με τη Γιουνάιτεντ να ανεβαίνει στους 16 βαθμούς και να παραμένει κοντά στην κορυφή.